L'intervento per la realizzazione del polo delle emergenze al «Rummo» è giunto nella fase della progettazione definitiva, che consentirà di usufruire di 8,7 milioni per il completo adeguamento della struttura al piano terra del padiglione «San Pio». I lavori prevedono la riqualificazione della camera calda del Pronto soccorso pediatrico (area riservata in cui il transito è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso in arrivo in ospedale) e l'ingresso al piano terra del Padiglione San Pio, la realizzazione di 6 sale operatorie con tutti i servizi collegati per il pernottamento dei pazienti, la realizzazione e l'ammodernamento del nuovo reparto di Emodialisi, oltre a interventi di efficientamento energetico di alcune aree del padiglione. Si tratta di uno dei progetti che sta più a cuore al direttore generale Maria Morgante, perché consentirà di potenziare l'unità di Pronto soccorso attraverso l'implementazione di posti di degenza e di breve osservazione, e permetterà il collegamento diretto con tutti i reparti dell'emergenza, consentendo la separazione dei percorsi di cura.

Nello stesso progetto rientra anche l'unificazione delle funzioni di accettazione, cernita, pretrattamento, pulizia, confezionamento, sterilizzazione e stoccaggio dei dispositivi medici e di altri materiali sanitari provenienti dai diversi reparti per garantire procedure di sicurezza e di tracciabilità e ottenere la sicurezza per il paziente e per gli operatori; l'ottimizzazione dei tempi e delle risorse umane; l'affidabilità, l'omogeneità del trattamento; la garanzia della tracciabilità e la dismissione delle singole centrali obsolete, dislocate all'interno dei blocchi operatori. Lo scopo è quello di tutelare e rafforzare l'offerta sanitaria per dare ai cittadini servizi più vicini e personalizzati. Della possibilità di una nuova pianificazione da eseguire, usufruendo dei fondi di investimento regionale in edilizia sanitaria, si era già parlato qualche anno fa in quanto l'attuale unità di Pronto soccorso, poi ampliata e rimodulata, non è ancora ben collegata e amalgamata con le altre attività emergenziali.

C'è alla base della nuova programmazione un progetto faraonico che prevede il coinvolgimento di tre padiglioni: il Santa Teresa della Croce, il San Pio e il Moscati, da collegare da un punto di vista strutturale e adeguare a Polo delle emergenze, in cui offrire all'utenza servizi all'avanguardia che non si sovrappongano tra loro e che siano in grado di fornire un iter assistenziale che non crei disagi ai malati. L'idea è, infatti, quella di creare un polo unico tra i tre padiglioni per consentire ai pazienti di usufruire di tutte le prestazioni, transitando all'interno della struttura, senza dover uscire fuori. In pratica, il malato che dovrà fare la Tac o un altro accertamento potrà essere trasferito da un padiglione all'altro, attraverso corridoi e collegamenti, creati in base a precisi dettami architettonici di comfort, all'interno dell'ospedale. Il Pronto soccorso sarà ampliato e sarà contiguo all'intera area delle emergenze, insieme alla Terapia intensiva. Il piano prevede il recupero e la ristrutturazione di un'intera palazzina realizzata tra gli anni 70 e la prima metà degli anni 80 che, allo stato attuale, è totalmente obsoleta ma che ha una potenzialità elevata, se si pensa agli spazi di cui dispone e alla possibilità di trasformarli in posti letto e destinarli ada altre funzioni, visto che nel progetto è compresa anche la realizzazione di sei nuove sale operatorie.