Ospedale Sant'Agata dei Goti, approvata mozione per potenziamento dei servizi

Una mozione che prevede una nuova configurazione dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, con il potenziamento dei servizi, è stata approvata oggi dal Consiglio regionale della Campania. La mozione è stata approvata dal consigliere regionale Erasmo Mortaruolo che ha evidenziato come il presidio di Sant'Agata serva un bacino di utenza che diversamente dovrebbe raggiunge altre strutture sanitarie che sono distanti, come il San Pio di Benevento.

APPROFONDIMENTI IL RAID Salerno: sparatoria a Pastena, parente di Papacchione si affaccia e... LA POLITICA Campania, detrazioni Irpef per 400 mila famiglie: risparmio da 12... LA POLITICA Convegno transizione energetica, Ciarambino: «Abbatteremo costi...

Sul tema sono intervenuti anche il consigliere Luigi Abbate per ricordare che «va verificato lo stato del lavoro della direzione regionale sanità per l'approvazione di un nuovo piano ospedaliero regionale senza il quale non può procedersi a tale nuova configurazione». A sostegno della mozione firmata da Martuaruolo la capogruppo del M5s Valeria Ciarambino, e il consigliere Pellegrino.