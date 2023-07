Un fantasma si aggira nell'aria cittadina: l'ozono. Per anni siamo stati abituati a sentir parlare in termini quasi salvifici di questo gas la cui mancanza negli strati più alti dell'atmosfera spalanca le porte ai pericolosi raggi ultravioletti. Ma nel complesso incastro dei fenomeni naturali, lo stesso elemento può rivelarsi dannoso se presente in grandi concentrazioni a contatto con la popolazione. È quanto sta accadendo in città da qualche giorno, come si rileva scorrendo i bollettini Arpac sulla qualità dell'aria. In un caso, mercoledì scorso, sono stati persino oltrepassati i limiti che avrebbero dovuto far scattare, per legge, l'avviso pubblico alla cittadinanza da parte delle autorità sanitarie locali.

APPROFONDIMENTI Interruzioni idriche notturne, mezza città senza acqua per tre notti Doc Campania, il progetto di Caputo: «Grande occasione per i nostri vini»

Ma diamo prima un'occhiata alla genesi e agli effetti del fenomeno tipico della stagione estiva, quando le elevate temperature fanno schizzare in alto i livelli degli inquinanti. Dalla letteratura scientifica si apprende che «l'ozono si forma per effetto di reazioni favorite dalla radiazione solare, in presenza dei cosiddetti inquinanti precursori, soprattutto ossidi di azoto e sostanze organiche volatili, che danno vita a molecole con tre atomi di ossigeno».

«Le concentrazioni di ozono nei bassi strati dell'atmosfera - spiegano gli esperti - sono di norma relativamente basse e tali da non creare problemi alla salute. In alcune occasioni si hanno invece dei fenomeni che portano alla formazione del cosiddetto smog fotochimico, miscela di più sostanze in cui l'ozono è una delle più importanti». Quali gli effetti sulla salute? Parola ancora alla scienza: «L'ozono è un inquinante molto tossico per l'uomo. È un irritante per tutte le membrane mucose, e una esposizione prolungata può causare tosse, mal di testa e perfino edema polmonare. Pertanto, in situazioni di allarme, è consigliabile rimangano in casa anziani, bambini, donne in gravidanza, chi svolge attività lavorativa o fisica all'aperto, e soggetti a rischio come persone asmatiche o con patologie polmonari o cardiache».

Il decreto 155/2010 fissa due step oltre i quali le concentrazioni rappresentano un rischio: la «soglia d'informazione» che si registra al superamento di 180 microgrammi di ozono per metro cubo d'aria, e la «soglia d'allarme» che scatta oltre i 240 microgrammi. Nel primo caso, le autorità sanitarie territoriali, notiziate tempestivamente dall'Arpac, sono tenute a informare la cittadinanza con immediatezza attraverso comunicati stampa e informative sui propri portali istituzionali contenenti i dati sui superamenti registrati, le località dove si sono verificati, i consigli per la salute e le previsioni meteo. Se si va oltre la soglia d'allarme, devono scattare misure stringenti per evitare rischi alle fasce più deboli.

Ciò che invece non è accaduto in città, malgrado l'avvenuto superamento di uno dei due livelli di rischio, fortunatamente il più basso. Mercoledì scorso le centraline di Santa Colomba e Ponte Valentino hanno misurato valori di ozono superiori a quelli della soglia d'informazione. Per l'esattezza: 189 microgrammi in zona Stadio e 190 nell'area industriale, entrambi oltre il tetto normativo. Eppure nessuna informativa è stata diramata ai cittadini beneventani, del tutto ignari della problematica che invece non andrebbe sottovalutata se si considerano i numeri in costante crescita delle persone affette da patologie respiratorie anche molto gravi.

Benevento, probabilmente a causa della conformazione orografica, appare particolarmente esposta al fenomeno, come testimonia il record assoluto in Campania del capoluogo sannita. Infatti da giorni la città delle streghe è leader in regione con valori saliti dai 163 microgrammi di martedì ai già ricordati 190 di mercoledì. Provvidenziale flessione giovedì a quota 156 microgrammi. Gli orari più a rischio sono quelli tra mezzogiorno e le 16. Si attende oggi la pubblicazione dei nuovi bollettini Arpac per avere un quadro aggiornato.