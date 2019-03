CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Marzo 2019, 12:00

Tutti d'accordo. La «pace fiscale» è un'opportunità da cogliere: avvantaggia i cittadini ma pure il Comune. Non resta che mettersi d'accordo sul numero delle rate, a parere di Antonio Capuano, nonché sulla necessità di una differenziazione tra contribuenti come suggerisce Di Dio. Per il resto, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (non le ingiunzioni, né le cartelle di pagamento) è unanimemente condivisa e sarà al vaglio del consiglio di lunedì, mentre del bilancio si discuterà in altra seduta. Si tratte delle liti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, controversie in fatto di Ici, Imu, Tasi, Tari, Tares e Tosap, con domande di definizione agevolata da inoltrare entro il 31 maggio 2019. Queste le modalità di pagamento, suddivise tra quelle proposte dall'amministrazione e quelle da modificare eventualmente lunedì in consiglio: sino a 500 euro il debito va estinto in un'unica soluzione entro il 31 maggio (da modificare prevedendo, invece, 5 soluzioni: il giorno 30 dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre); da 500 a 1.500 euro in tre rate (31 maggio, 30 settembre e 31 dicembre; da articolare, invece, in 10 rate ma con rata minima 100 euro); per gli importi superiori a 1.500 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili non oltre il 31 dicembre 2021 (da aggiungere con rata minima da 100 euro).