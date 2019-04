CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 2 Aprile 2019, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un consiglio tra dimissioni richieste (scritte ma non sottoscritte) e altre date (ma per scherzo). Queste ultime, da parte del sindaco Mastella che, a conclusione di una seduta convulsa e a tratti caotica, con ripetute fibrillazioni all'interno della maggioranza, ha sorpreso tutti affermando: «Alla luce di quanto verificatosi, non posso che rassegnare le dimissioni». Momento di gelo, qualche consigliere è sbiancato. Poi, Mastella ha aggiunto: «Vi ricordo che è il primo aprile». Insomma, solo un pesce d'aprile. Pur se il primo cittadino, stavolta parlando seriamente, aveva in precedenza ammonito che la sua pazienza non è infinita e che, se la maggioranza non ritroverà coesione, di certo non rincorrerà questo o quel consigliere, ne prenderà atto già in occasione del voto sul bilancio la prossima settimana.