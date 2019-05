CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Maggio 2019, 08:31

In occasione dei festeggiamenti per il 132esimo anniversario della nascita del santo pietrelcinese, 25-26 maggio 2019, la sacra reliquia del cuore di Padre Pio sosterà nella chiesa conventuale della «Sacra famiglia» fino al giorno 27. L'arrivo è previsto per le 17 di venerdì prossimo. La preziosa reliquia del santo frate era giunta nel suo paese natale per la prima volta nel maggio del 2013. In quello stesso anno era stata fatta una promessa, dai vertici dell'ordine dei frati Cappuccini della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, che il cuore sarebbe rimasto per sempre nella chiesa conventuale di Pietrelcina.