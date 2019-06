CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 18 Giugno 2019, 10:45

Ancora paura a Paduli dopo l'ennesimo incidente avvenuto sulla strada statale 90 bis, nei pressi di località Capitolo, che ha coinvolto due giovani del posto. Erano circa le tre della notte tra il 16 e il 17 giugno, quando i due ragazzi, uno 19 anni e l'altro 18 anni, a bordo di un'Alfa Romeo 156, dopo aver urtato un muretto in cemento armato che delimitava la carreggiata si sono ribaltati e sono finiti fuori strada sul lato opposto, terminando la corsa contro un albero. Momenti di tensione e di paura per i due giovani, che sono stati prontamente trasportati all'ospedale «Rummo» di Benevento in codice rosso. I sanitari del «Rummo» hanno riscontrato ferite agli arti per entrambi e alla testa per il diciottenne. Quest'oggi i due giovani saranno sottoposti a degli interventi, in quanto non è stato possibile farlo ieri. Il diciannovenne, alla guida del veicolo, G.C., ha subito una operazione alla tibia, mentre il neo diciottenne, V.R., ha riportato lesioni e rottura del femore oltre a punti di sutura sulla fronte.