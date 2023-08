Altri 20mila euro per chiudere la partita. È un'odissea senza fine quella del Pala «Valentino Ferrara» al rione Ferrovia. La seconda struttura cittadina indoor per importanza (dopo il PalaTedeschi), la prima di proprietà comunale, è alle prese con un lungo calvario che l'attanaglia dal 2020. Tre anni (abbondanti) non sono ancora bastati per completare il corredo di certificazioni necessarie a riaprire i battenti dell'impianto anche al pubblico, oltre che agli atleti. All'appello manca il fondamentale via libera della commissione pubblici spettacoli, che non potrà arrivare senza un requisito fondamentale: l'installazione e attivazione funzionale delle «unità di trattamento aria», ovvero gli impianti per il condizionamento caldo-freddo e il ricircolo dell'aria respirata in campo e sugli spalti.

È questo l'ultimo scoglio da superare per poter rivedere le gradinate del PalaFerrara assiepate di spettatori, a partire dai familiari degli atleti oggi costretti a una paradossale separazione forzata. L'obiettivo riapertura totale dista 20mila euro, somma che il Comune proverà a ottenere dall'Agenzia regionale per le Universiadi. Lo ha rivelato due giorni fa il responsabile unico del procedimento Achille Timossi, audito da remoto dalla commissione Lavori pubblici del Comune che sta seguendo il caso da diverse sedute. Il funzionario municipale incontrerà già nelle prossime ore i referenti dell'Arus per provare a strappare il nulla osta alla erogazione della somma necessaria all'acquisto del dispositivo per il trattamento d'aria che dovrà essere installato ai due lati dell'impianto. Una somma non trascendentale quella da ottenere, ma i 20mila euro richiesti rappresentano un extra rispetto ai 60mila euro già assegnati allo scopo dalla Agenzia costituita dalla Regione per l'organizzazione delle Universiadi. L'importo comunque limitato fa ritenere che l'intervento, in qualche modo, dovrà pur essere realizzato, anche qualora l'Arus dovesse rispondere picche. L'esito del colloquio sarà riportato nella prossima seduta di commissione in programma lunedì.

Si punta così a sbloccare un'impasse che si trascina da oltre tre anni. Nel febbraio del 2020, l'impianto sportivo già noto come Paladua fu interdetto completamento all'utilizzo per effetto della verificata mancanza della certificazione anti incendio. Non un banale dettaglio, com'è evidente, eppure il palazzetto aveva funzionato per anni senza che la lacuna fosse contestata. Fu un esposto di privati ad accendere i riflettori sulla questione, costringendo gli uffici comunali alla chiusura. Ma non si trattava dell'unica carenza della struttura, come dimostra la tuttora perdurante interdizione al pubblico. Problemi che sono stati in buona parte superati dopo l'affidamento in gestione, nel 2022, al consorzio formato da Asd Volley, Centro sportivo educativo nazionale (Csen) e Pallamano Salerno. Tagliata fuori invece la Pallamano «Valentino Ferrara», ovvero proprio la storica società cittadina che reca nel nome il ricordo del giovane e sfortunato atleta morto prematuramente, al quale dal 2016 è intitolato il palazzetto ex Paladua. «Non abbiamo potuto partecipare all'avviso pubblico per la gestione in quanto considerati morosi dal Comune - spiega il presidente- In realtà noi avevamo effettuato diversi interventi di adeguamento e miglioramento dell'impianto, che però non sono stati considerati sufficienti per la compensazione. Siamo stati quindi costretti a un pellegrinaggio presso altre strutture, in particolare a Colle Sannita dove siamo stati accolti con grande generosità. Ma la distanza è proibitiva per chi deve allenarsi più volte la settimana, com'è necessario per chi milita nella massima serie».