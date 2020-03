BENEVENTO - Clienti nella palestra nonostante le disposizioni di chiusura delle attività, previste dalle nuove disposizione in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 sul territorio. I carabinieri hanno trovato sei persone dediate ad allenarsi all'interno di una struttura a Montesarchio. Disposto, quindi, l'allontanamento delle persone mentre il titolare è stato denunciato per la violazionedell'articolo 650 Codcie penale (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), oltre a inoltrare una comunicazione al Comune per la sospensone dell'attività. Ultimo aggiornamento: 23:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA