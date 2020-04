Pantera sì, pantera no: la certezza è attesa nelle prossime ore. Nel pomeriggio di ieri, infatti, è stata minuziosamente esplorata l'area che include via Tora, sede del primo presunto avvistamento di quello che è stato subito definito come un felino di rilevanti dimensioni e con il manto nero. Oltre a una foto e a un video amatoriale, elementi di assoluto rilievo per formulare l'ipotesi-pantera erano state le impronte ritrovate sul terreno incolto, evidenti in alcuni punti.

LEGGI ANCHE Il sindaco: «Chi la avvista segnali subito»

Proprio queste orme, decisamente atipiche nella zona, sono ora al vaglio degli esperti. Ieri si sono recati sul luogo della segnalazione dell'animale alcuni veterinari dell'Asl di Benevento e del settore competente della Regione, oltre a specialisti dello «Zoo delle Maitine» di Pesco Sannita. Il confronto con altre impronte di una pantera dello zoo sannita, infatti, potrebbe rivelarsi decisivo per determinare con assoluta sicurezza l'identificazione di tale esemplare. A coordinare le operazioni, il sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella, con gli esponenti della polizia locale, i carabinieri di Paupisi (territorialmente competenti anche per Torrecuso), i carabinieri forestali di Vitulano e la Protezione civile. «Abbiamo tempestivamente costituito un'autentica task force - commenta il primo cittadino Iannella -, che sta operando con efficacia ed efficienza. Ringrazio pubblicamente tutti per il costante impegno. La situazione è ampiamente sotto controllo, mentre continua il monitoraggio capillare del territorio. Non si deve cadere vittime di un'assolutamente immotivata psicosi collettiva. Ribadisco, però, che chi avvista tale esemplare o rinviene carcasse di animali predate è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'allarme-pantera, intanto, ieri sembrava coinvolgere anche il limitrofo comune di Ponte, con la segnalazione di un presunto avvistamento. «Invece non esiste alcun problema - spiega il vice sindaco pontese Antonello Caporaso -. In rappresentanza della nostra amministrazione, mi sono attivato per verificare in via preventiva l'eventuale concreta presenza di rischi per la pubblica incolumità anche a Ponte. Tranquillizzo, quindi, i nostri concittadini, poiché allo stato attuale le autorità competenti mi hanno garantito l'assenza di pericoli. Proseguiremo, ovviamente, con azioni preventive di controllo del territorio».