«Vanno ancora risolte delle criticità per uscire dalla zona rossa»: il sindaco di, Umberto Maietta, ha commentato così la decisione di prorogare le restrizioni nel piccolo centro sannita fino a domani sera. In particolare, la fascia tricolore si riferisce alla necessità di separare i casi negativi da quelli positivi. Dopo aver effettuato le verifiche del caso, saranno probabilmente sei le persone trasferite presso l'edificio scelto dall'amministrazione e che finalmente vivranno la loro quarantena in totale sicurezza. Nelle ultime ore il Comune ha affrontato un aspetto fondamentale: la ricerca e l'individuazione di una struttura, situata sul territorio comunale di Paolisi, per garantire l'isolamento delle persone risultate negative e che stanno vivendo a stretto contatto, in piccoli appartamenti, con individui affetti da Covid-19. Dunque, dopo il controllo del territorio e il monitoraggio sanitario, adesso per Paolisi la priorità è limitare i contatti con tutti i casi positivi: bisogna evitare i contagi tra le persone che vivono sotto lo stesso tetto e che quindi sarebbero ad alto rischio.La quarantena dei casi negativi presso la struttura scelta dal Comune sarà necessaria fino a quando i tamponi non accerteranno la guarigione dei positivi, al momento tutti asintomatici. Durante questo periodo sarà l'ente a sostenere le spese. «La necessità di individuare una nuova residenza è sorta per consentire agli extracomunitari negativi aldi trascorrere il periodo di quarantena in totale sicurezza. La struttura - sottolinea il sindaco - è stata trovata dal Comune e sarà l'ente ad impegnarsi economicamente per il periodo necessario. Un sacrificio economico importante ma fondamentale per uscire dalla zona rossa».La mini-proroga era quindi inevitabile per affrontare le problematiche ancora presenti sul territorio e per scongiurare la diffusione dell'epidemia. In queste ultime settimane è stato monitorato lo stato di salute di chi rientrava nella catena dei contatti dei casi risultati positivi e l'istituzione della «zona rossa» è stata rilevante soprattutto per garantire maggiori controlli e per permettere di effettuare uno screening sanitario mirato.LO SCREENINGInfatti, grazie alla collaborazione dell'Asl di Benevento, sono stati fatti 126 test sierologici e 57 tamponi: è stato monitorato lo stato di salute del 10% della popolazione di Paolisi. Numeri importanti per un centro che conta circa duemila abitanti e dove attualmente i casi positivi al Covid-19 sono 22.L'ordinanza regionale di sabato sera ha stabilito che il paese caudino sarà blindato fino alla mezzanotte di domani, salvo altre proroghe.Ai cittadini viene chiesto di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le regole come hanno fatto finora. «Abbiamo agito per evitare decisioni calate dall'alto sottolinea il primo cittadino Maietta per tutelare la salute dei nostri cittadini e per dimostrare che Paolisi ha la forza e la dignità per ripartire. La proroga di tre giorni è un'ottima notizia e dimostra come siamo stati ligi alle regole e il nostro impegno è stato ripagato. Ancora un po' di pazienza e saremo fuori da uno dei momenti più difficili della nostra storia».© RIPRODUZIONE RISERVATA