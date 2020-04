Prefetto, come vengono organizzati i controlli per fare rispettare la zona rossa a Paolisi?

«Sono state previste delle turnazioni delle forze dell’ordine per assicurare controlli senza interruzioni e garantire il rispetto delle misure previste dall’ordinanza del governatore De Luca. Monitoreremo la situazione quotidianamente».



Si aspettava una misura del genere, la prima adottata nel Sannio?

«Francamente sì, e ciò appena si è avuta contezza che i casi di contagi legati all’azienda avicola di Paolisi stavano aumentando e che era stato individuato un focolaio. Avevo già scritto all’Asl e all’Unità di crisi della Regione per chiedere di porre in essere tutte le misure necessarie per evitare il diffondersi dei contagi. L’ho fatto nuovamente ieri pomeriggio (mercoledì, ndr). Una decisione del genere, ormai, c’era da aspettarsela».



C’è il rischio che la zona rossa possa essere estesa agli altri comuni confinanti?

«Si dovrà vedere come evolverà la situazione nei prossimi giorni. L’Asl sta monitorando tutti i contatti delle persone risultate positive, insomma sta ricostruendo la catena delle relazioni. In questo momento le criticità riguardano Paolisi. L’auspicio è che restino circoscritte nell’area appena cinturata».



La misura al momento sarà operativa fino al 18 aprile. In pratica una decina di giorni. Potrebbe non bastare?

«Si vedrà più avanti, adesso è prematuro prevedere cosa accadrà. Di certo, questa misura aiuterà a circoscrivere l’area dei contagi».



Ha sentito il sindaco di Paolisi?

«Sì, ci siamo sentiti al telefono anche questa mattina. Gli ho detto che può chiamarmi quando vuole. Mi è sembrato soddisfatto per la misura adottata».



E gli altri sindaci dei centri caudini?

«Negli ultimi giorni non li ho sentiti».



Nel Sannio finora ci sono stati due focolai: uno a «Villa Margherita», nel capoluogo, l’altro nell’azienda avicola. C’è stata qualche leggerezza? Le risposte alle sollecitazioni, anche della prefettura, sono state tardive?

«L’Asl, appena è stata sollecitata, è intervenuta tempestivamente a Villa Margherita e nell’azienda avicola di Paolisi effettuando i tamponi e ricostruendo la catena di contatti. Ha seguito costantemente la situazione in entrambi i casi. Se ci sono state leggerezze all’inizio o inadempienze nell’applicare i protocolli previsti questo non lo so. Bisognerà accertarlo».



Nei giorni scorsi ha sollecitato il rispetto dei protocolli nelle strutture sanitarie. Qual è stata la risposta?

«L’Asl si è subito allertata. Abbiamo esteso i controlli alle case di cura private e alle case di riposo convenzionate con l’Asl. Adesso li estenderemo alle case di riposo gestite dagli Ambiti territoriali».



C’è il rischio di altri focolai?

«Non ho notizie di situazioni critiche tali da configurare l’ipotesi di potenziali focolai».



Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in settimana ha varato il piano controlli per le festività pasquali. Cosa prevede?

«Per le festività abbiamo approntato un piano controlli anche lungo le strade dell’esodo per evitare che qualcuno trasgredisca i divieti previsti dai decreti. I controlli saranno ancora più stringenti e vedranno coinvolti le forze dell’ordine, la polizia stradale e i corpi delle polizie locali. Finora i controlli hanno funzionato anche grazie alla professionalità di forze dell’ordine e vigili e al buon senso della stragrande maggioranza della popolazione».



Ai cittadini cosa dice?

«Di continuare a osservare il periodo di quarantena fino a quando ci sarà richiesto e di non vanificare i sacrifici fatti finora. Bisogna continuare su questa strada e guadagnare tempo».



La prefettura si sta preparando per la fase 2? Quali aziende apriranno per prime?

«Dipende da quelle che saranno individuate nel decreto. Al momento non sappiamo quale sarà la politica del governo. Ci adegueremo. Finora abbiamo gestito le richieste di prosecuzione delle attività presentate dalle aziende».