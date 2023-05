Anche dal Comune di Pontelandolfo arriva un secco no al nuovo parco eolico. Il Comune guidato dal sindaco Gianfranco Rinaldi, ha presentato formali osservazioni nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, a un ulteriore progetto di impianto eolico, costituito da 8 aereogeneratori di potenza pari a 6,2 mw da realizzarsi nel territorio di Pontelandolfo, Casalduni, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanfromondi e Cerreto Sannita.

APPROFONDIMENTI Sos cinghiali: aggredito «bassotto» in una casa Rummo, Pronto soccorso e 118 senza medici a bordo Confronto con i sindacati Matera: «Sanità, da De Luca solo promesse»

L'impianto è stato previsto e programmato dalla Rwe Renewables Italia sulle colline, alle pendici di monte Calvello del centro del Titerno.

«Lo studio di impatto ambientale è scritto nelle osservazioni del Comune - non considera la proposta di perimetrazione del parco nazionale del Matese redatta da Ispra. Poi non valuta tutti i beni paesaggistico-ambientale localizzati nell'area contermini e non considera l'impatto cumulativo del progettato impianto in relazione a tutti gli altri impianti esistenti e in corso di realizzazione, autorizzati o in corso di autorizzazione. Lo studio di incidenza, infine, non considera neanche tutte le aree della "Rete Natura 2000" e il progetto non rispetta le distanze dai centri abitati, dalle sedi stradali, dalle zone di rispetto dai fuochi e risulta addirittura in parziale sovrapposizione con il progetto tecnologico della Rec di Campolattaro».

In particolare la torre eolica dal realizzare nel territorio di Pontelandolfo, denominata Wtg P7, si sovrappone con un traliccio e la relativa linea elettrica aerea dell'impianto idroelettrico proposto dalla Rec di Campolattaro-Morcone già sottoposto a favorevole valutazione di impatto ambientale dal ministero della Transizione ecologica. Dalle ricostruzioni grafiche emerge, quindi, che alcune torri eoliche non rispettano la distanza di 20 metri da strade comunali in quanto non considerano l'effettivo ingombro della proiezione dell'elica, e soprattutto si ritiene che la localizzazione delle torri rispetto alle strade, non tenga conto delle esigenze di sicurezza secondo i calcoli di gittata, calcolata in metri 266,11, imposte dal regolamento regionale in caso di rotture accidentali degli impianti posti in prossimità delle strade e edifici. Secondo il Comune il progetto dovrebbe essere valutato negativamente in sede di giudizio di compatibilità ambientale, anche perché le analisi volte alla caratterizzazione della fauna e alla definizione degli impatti sono insufficienti, e mancano gli elementi essenziali all'inquadramento faunistico dell'area, anche in base a quanto previsto dalle linee guida di valutazione di impatto ambientale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA