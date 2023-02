«Faremo di tutto per bloccare il progetto che prevede la creazione di un nuovo mega parco eolico in località Difesa Maitine nei comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita. Siamo pronti ad attuare lo sciopero della fame, a incatenarci davanti alla sede del ministero e attuare qualsiasi altra forma di protesta per impedire questa iniziativa. Per il nostro zoo e gli animali l'impianto progettato avrebbe un effetto devastante e il nostro futuro sarebbe a forte rischio. Il dramma non riguarda solo noi ma centinaia di persone dell'area, agricoltori, ristoratori, imprenditori». Questo il pensiero di Bartolo Maio, direttore dello zoo delle Maitine, uno dei pochi del centrosud. Una struttura che, unitamente a Pietrelcina con il turismo religioso, attrae ogni anno migliaia di visitatori che costituiscono, in termini economici, ossigeno puro per la sopravvivenza di tante famiglie con l'indotto costituito da ristoranti, B&B, alberghi, agriturismi, bar, attività alimentari e non.

«Premetto che siamo tutti favorevoli all'energia alternativa continua Maio ma i parchi eolici vanno costruiti nei luoghi idonei, dove è possibile aprirli anche logisticamente. E non vanno realizzati vicino a uno zoo o in una zona ad altissima densità turistica, andando a deteriorare il nostro splendido ambiente con l'installazione di turbine alte 200 metri ognuna, le più alte in assoluto. Pensate che una di queste è previsto che debba essere installata a circa 300 metri dallo zoo e credo che sia superfluo qualsiasi commento in merito alla decadenza attrattiva e turistica che determinerebbe».

Michele Capasso direttore sanitario dello zoo, fornisce le spiegazioni in merito ai danni che registrerebbero tutte le specie animali presenti all'interno, alcune delle quali sono razze in fase di estinzione. «A parte l'impatto visivo che danneggia paesaggio e l'ambiente che è agricolo, rurale e turistico, è noto, acclarato e documentato che le pale eoliche disturbano le migrazioni dei rapaci perché impattano tra le pale durante il volo della migrazione e quindi muoiono. Invece, è una nostra responsabilità conservare la fauna selvatica soprattutto gli uccelli migratori. Altro fattore, l'eventuale rumore che procurano queste turbine che possono disturbare gli animali selvatici che stanno nello zoo, sia predatori che prede, che hanno un udito molto sviluppato e lo stridio meccanico, assordante, continuo, delle pale stesse che girano, li renderebbe nervosi, impattando sul benessere degli stessi. Per non parlare dell'effetto neon delle parabole luminose. Punti che vanno a impattare su equilibri generali. La mission di tutti sarà quella di difendere animali, natura e biodiversità».

Nel giro di pochi giorni da quando è circolata la voce dell'iniziativa, si è scatenata una forte protesta che coinvolge i Comuni di Benevento, Pietrelcina e Pesco Sannita, associazioni, frati cappuccini, Archeoclub di Pietrelcina e tantissime altre categorie e organizzazioni culturali, oltre a cittadini che contestano la proposta. Il sindaco di Pesco Nicola Gentile che ha scritto al Mite sottolinenando l'importanza di alcuni numeri per l'economia della provincia: «Dal 2017 ad oggi, lo zoo è stato visitato da circa 240mila persone, per lo più bambini e ragazzi che vi si recano con le proprie famiglie e/o a seguito di specifiche gite organizzate da molti istituti scolastici. Lo zoo si è rilevato un formidabile e consolidato attrattore di visitatori con benefici per tutto l'indotto».