Ufficializzata la data di convocazione del nuovo Consiglio comunale, che di fatto sancirà l’avvio della seconda consiliatura «targata» Angelo Pepe. Come annunciato dallo stesso primo cittadino, la seduta inaugurale è stata fissata per mercoledì 19, a partire dalle 17.30.

Il sindaco, però, non si è voluto «sbottonare» sulla composizione del nuovo esecutivo che lo affiancherà in questi «secondi» cinque anni alla guida dell’ente, forte delle 2.499 preferenze ottenute da «Apice in Comune», attestandosi intorno al 75%. Per legge, i componenti dovranno essere egualmente divisi fra uomini e donne. «Scontata la riconferma di Raffaele Bonavita – ha evidenziato Pepe – che ha fatto “rumore” con i suoi 745 voti di preferenza, frutto di un lavoro certosino e costante svolto in questi cinque anni. Per gli altri tre componenti, un uomo e due donne, sto valutando. Per me tutti gli otto eletti meriterebbero di essere nominati assessori così come meriterebbero visibilità anche gli altri componenti della lista che comunque, anche se con ruoli diversi, saranno lo stesso protagonisti della maggioranza. Sto avendo diversi incontri sia bilaterali che di gruppo e solo alla fine deciderò, ma con il consenso di tutti».

Il nuovo Consiglio, dunque, oltre a Pepe, vedrà tra le fila della maggioranza Raffaele Bonavita (745), Danila Castaldi (273), Daniela D’Oro (427), Maria Antonietta D’Oro (chiamata anche Tetta, 257), Walter Mesisca (258), Elisabetta Pepe (318), Virgilio Pepe (347), Silvia Rosato (386). Nel gruppo di minoranza (Insieme per Apice) Donato Limongelli (1.030), Maria Albanese (298), Filippo Iebba (153), Vincenzo Montenigro (185).