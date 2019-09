Record di incassi “Chiara Ferragni Unposted”. Il film documentario che racconta la vita dell'influencer e la sua carriera entra a pieno titolo nella storia del cinema italiano come il...

In Tribunale si era presentata in carrozzina, «fingendosi affetta da gravi patologie», per cercare di ottenere l'indennità di accompagnamento, salvo poi uscire da casa,...