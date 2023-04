In giro per Benevento e provincia ci sono tantissimi eventi da non perdere, non solo religiosi. Partiamo dall'appuntamento del 6 aprile al teatro San Vittorino di Benevento, con uno degli eventi che periodicamente organizza la Consulta degli Studenti del Conservatorio statale di Benevento, presieduta da Angelo Cioffi, in sinergia con la presidente Caterina Meglio e il direttore Giosuè Grassia, per permettere agli allievi di esibirsi al pubblico con progetti ideati dagli stessi studenti. In questo caso, la serata denominata "music hall - your music on stage" comprende circa 16 progetti musicali di studenti del conservatorio che si esibiranno per una ventina di minuti ciascuno, dalle 18 a oltranza, tra performance di musica classica, con esibizioni di pianisti solisti, fino alla musica delle formazioni jazz e pop.

Restando in tema musicale, venerdì 7 aprile a San Giorgio La Molara c'è il concerto di Pasqua. In occasione della via crucis organizzata per il venerdì santo, l'orchestra da camera di Benevento accompagnerà la processione a partire dalla chiesa di San Pietro, fino alla fine della serata.

Un'altra iniziativa dedicata alla Santa Pasqua è quella organizzata dal comune di Montesarchio, con l'assessorato alla cultura di Morena Cecere e l'associazione «L'Infinito di Manuel» dal nome «Pasqua in Corsia»: un momento di solidarietà per i piccoli degenti dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Chi vuole contribuire a portare un sorriso ai piccoli pazienti può recarsi alla Biblioteca Comunale «Amicolibro» in Piazza Umberto I, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 portando in regalo un libro, un giocattolo o un uovo di cioccolato entro venerdì 7. Sempre venerdì 7 aprile si terrà a Palazzo Paolo V, a Benevento, la conferenza di presentazione del primo Raduno nazionale Moto Guzzi, che si svolgerà in città nei giorni 28, 29 e 30 aprile. Guardando alla settimana prossima, concluse le festività pasquali, un'altra serata musicale molto attesa è quella del 15 aprile.

Appuntamento alle 20 all'auditorium Sant'Agostino di Benevento con il violinista Riccardo Zamuner, che eseguirà un concerto dal titolo «L'angelo Astor e il diavolo Piazzolla»: un'esibizione che rientra in una serie di eventi musicali dedicati al tango e al suo principale rappresentante, Astor Piazzolla, uno dei musicisti più eseguiti a Benevento. Il tango non è soltanto una danza, ma è l'espressione di un popolo, con dentro la sua storia, fatta di sogni, speranze, dolori e delusioni: Piazzolla ne è l'interprete massimo, e nella sua personalità si fondono e si riscontrano l'angelica natura dell'uomo compassionevole che guarda alle miserie della sua gente e la passione luciferina tendente al riscatto.

Per il 21 aprile prossimo, è in programma al cinema Modernissimo di Telese Terme, in mattinata, un convegno-dibattito dal titolo «Riflessioni sui cambiamenti climatici» con interventi di dirigenti scolastici e docenti, insieme ai loro studenti. L'appuntamento è dalle 9.00 alle 12.00. Infine è stato già presentato uno degli eventi estivi in programma a Benevento, il «Benevento sport village» che dal 7 al 12 luglio trasformerà la città delle streghe nella città dello sport con due campi da beach volley, un campo di calcio e uno di beach soccer. Previsti anche un laser tag, un punto per il fitness ed uno spazio dedicato a chi vuole provare il bungee jumping. La manifestazione, alla sua prima edizione, è organizzata dalla Exclusive Caruso di Antonio Caruso, con l'aiuto di Renato Giordano, coordinatore dell'evento.