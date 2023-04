Settimana Santa, l'arcivescovo anche su Facebook e Youtube

Prendono il via domani le celebrazioni per la Settimana santa presiedute, nella cattedrale di Benevento, dall’arcivescovo Felice Accrocca e trasmesse in diretta dall’emittente Telesperanza canale 98 del digitale terrestre oltre che sul canale youtube e sulla pagina facebook dell’emittente.

Si parte domani, domenica della Palme, alle 10.30, con la benedizione dei rami d’ulivo sul sagrato della basilica di San Bartolomeo e la processione verso la Cattedrale. Per il mercoledì santo Accrocca celebrerà la messa crismale alle 19.30: l'indomani, giovedì santo, sempre alle 19.30 in cattedrale l'arcivescovo officierà la messa in Cena Domini. Venerdì santo, 7 aprile, sarà celebrata la Passione del Signore a partire dalle 19.30; il sabato santo alle 21.30 prenderà il via la veglia pasquale nella Notte Santa. Infine, per la domenica di Pasqua, Pontificale dell'arcivescovo alle 11.