Benevento si prepara al sold out nel weekend di Pasqua. Le strutture ricettive del Sannio e in particolare del capoluogo fanno registrare il pienone da oltre una settimana, segnale di un trend positivo che conferma anche le potenzialità della città, tra le mete turistiche più gettonate del Centro-Sud. A tracciare un primo bilancio è Mario Carfora, tra i portavoce in campo nazionale dell'associazione Mio Italia e titolare dell'hotel «Il Molino».



«Le stanze di alberghi e b&b sono prenotate da venerdì dice e anche per i pranzi di Pasqua e di lunedì ormai non ci sono più posti. Benevento attira per la sua oggettiva bellezza e, di riflesso, per la vicinanza di altre città turistiche come Napoli e Caserta». Ancora presto, però, per tracciare un bilancio definitivo, ma a quanto pare gli operatori di settore si ritengono già soddisfatti. Sia per le strutture ricettive, sia per quelle dedite alla ristorazione, le aspettative in termini di incassi saranno nettamente superiori rispetto allo scorso anno.

«Negli ultimi weekend abbiamo registrato il tutto esaurito. Sono arrivati anche turisti e scolaresche, che hanno visitato la città. Anche per il weekend di Pasqua ci prepariamo al pienone», sottolinea Alessandro Serino, titolare della pizzeria «Toledo».

«Le stanze dell'albergo sono sold out da settimane, mentre per Pasqua e Pasquetta il nostro ristorante è in overbooking da oltre 5 giorni. Puntiamo sempre sulla qualità dei prodotti del territorio e la nostra clientela, in particolare famiglie e ragazzi, appare soddisfatta per la variegata offerta di questi giorni», aggiungono Aldo e Piero Calandro, chef e titolari del «Relais Il Feudo» e del ristorante «La Terrazza». L'andamento più che positivo è confermato anche da Adriano Perito, titolare del ristorante «Congusto»: «Avremo il locale pieno, sia di clienti storici che, per l'occasione, di turisti. Speriamo che questo dato positivo possa riconfermarsi anche per il futuro. Noi lavoriamo sempre al netto delle nostre potenzialità e i risultati sono più che positivi». Una ripartenza in linea con quanto sta accadendo in tutta la Campania, con gli agriturismi sanniti che si confermano tra i più ricercati anche per la festa della Liberazione del 25 aprile.

Ma se a sorridere sono ristoratori e albergatori, non si può dire lo stesso per i commercianti di corso Garibaldi che, dopo la delusione dei saldi invernali, devono fare i conti con la crisi profonda che sta colpendo da anni il commercio nel cuore della città. «Non c'è stata nessuna svolta a livello di affari. Solo tiepidi interessamenti della clientela, ma per quanto concerne gli acquisti è un periodo nero. Del resto, le famiglie non sanno come sbarcare il lunario per i rincari selvaggi in tutti i settori e sono preoccupate per il futuro. Acquistano le scarpe solo se non possono farne a meno. Anche altri colleghi sono delusi. Le previsioni per questo fine settimana non sono buone. Speriamo che i turisti possano fare la differenza», precisa il presidente sannita di Confesercenti Gianluca Alviggi.



Sarà, dunque, un fine settimana alla riscoperta di arte, cultura e sacralità. La rete museale della Provincia aprirà le porte dei suoi musei per il lunedì in Albis. Il Museo del Sannio, il chiostro di Santa Sofia, il Bookshop, il Museo Arcos, il complesso di Sant'Ilario a Port'Aurea e il Musa saranno dunque visitabili dai turisti. La rete museale resterà invece chiusa a Pasqua. La tradizionale Pasquetta sarà inoltre l'occasione ideale per organizzare visite ai musei e ai monumenti di Benevento, in particolare il Teatro Romano, il chiostro di Santa Sofia, il museo Arcos e il complesso di Sant'Ilario, aperti tutti il giorno per le visite. Dal profano al sacro: stasera alle 19.30, in cattedrale, il vescovo Felice Accrocca officerà la messa in «Cena Domini». Domani, infine, sarà celebrata la Passione del Signore a partire dalle 19.30. Il sabato santo, alle 21.30, prenderà il via la veglia pasquale nella «notte santa». Infine, per la domenica di Pasqua, Pontificale dell'arcivescovo alle 11.