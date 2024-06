Sanzioni fino a 500 euro per chi porta a spasso un animale domestico e non rispetta l’ambiente. Lo ha stabilito il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, che dopo aver notato delle «disattenzioni» da parte di qualche cittadino, ha preferito mettere nero su bianco alcune norme. Si tratta di poche, semplici regole - tra queste l’obbligo per i proprietari di passeggiare con il proprio amico a quattro zampe muniti di paletta e sacchetto - emanate per «la tutela dell’igiene pubblica, il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e per il rispetto del decoro urbano».

«La nostra città - ha spiegato Sandomenico - è amica dell'ambiente e degli animali: il rispetto per l'ambiente e in particolare per i nostri amati animali da compagnia passa però per alcune piccole accortezze dei cittadini. Possedere e amare un animale significa anche prendersene cura e ho notato purtroppo tanta disattenzione in merito, a partire dalla tendenza a non raccogliere le deiezioni canine durante le passeggiate, provocando un danno in termini di decoro e non solo. Per questa ragione - ha precisato il primo cittadino - ho emanato un'ordinanza che mira appunto a tutelare i nostri amici animali e il decoro dell'ambiente urbano».

Il sindaco ha inoltre chiesto collaborazione ai cittadini visto che «con piccolissime attenzioni si possono ottenere grandi risultati». La violazione delle disposizioni elencate nell’ordinanza sindacale comporteranno una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro e, stando ai primi commenti, il provvedimento sarebbe stato accolto favorevolmente da gran parte della cittadinanza, che auspica anche un potenziamento dei controlli al riguardo.

Tra le regole stabilite il «divieto di lasciare gli animali liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio comunale», prescrivendo «l’uso del guinzaglio nonché di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia, all’occorrenza». Sarà vietato anche «condurre i cani o altri animali d’affezione all’interno delle aree giochi per bambini, site su spazi pubblici del territorio comunale». Inoltre, i proprietari dovranno «portare, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine o di altri animali, strumenti quali paletta e sacchetto idoneo all’asportazione e contenimento delle feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell’animale, nonché di munirsi di un contenitore con acqua o altro liquido detergente, in quantità sufficiente per dilavare la zona interessata dalle deiezioni dell’animale dopo la loro rimozione; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell’osservanza della presente ordinanza». Sono previsti ulteriori accorgimenti, ovvero «evitare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato per i bisogni fisiologici degli animali e provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane o altro animale d’affezione sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico».

Per quanto riguarda i randagi, invece, non sarà possibile lasciare cibo negli spazi pubblici «fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro e all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non devono imbrattare in alcun modo il suolo pubblico». Si precisa, infine, che sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.