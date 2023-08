Il pattinodromo di via Mustilli sarà abilitato a ospitare anche gare di pattinaggio artistico e agonistico di livello nazionale, ma resterà disponibile pure per attività di aggregazione, quando non ci saranno in calendario competizioni ufficiali o allenamenti dei vari team iscritti a campionati regionali o tricolori. È questa la motivazione che ha portato ad attuare la variante rispetto al progetto iniziale di «recupero e riqualificazione» finanziato con i Pics, approvata dalla giunta comunale.

«Poiché nei mesi scorsi abbiamo avuto numerose richieste e sollecitazioni - spiega il vice sindaco Francesco De Pierro, con delega all'attuazione del Pics da parte delle associazioni sportive del capoluogo, abbiamo ritenuto di rivedere l'originario progetto. Considerato che per l'omologazione per gare ufficiali da parte del Coni il pattinodromo doveva essere ampliato in modo da rispondere a tutti i rigidi requisiti richiesti anche dalle stesse federazioni sportive, abbiamo dovuto aumentare l'area impiegata come pista e portarla a norma. Alla luce di ciò abbiamo accantonato momentaneamente la realizzazione di un secondo edificio per le attività di aggregazione. Va precisato però, che il pattinodromo dopo anni e anni di incuria lo stiamo finalmente restituendo alla città: sarà anche un'area ricreativa e di aggregazione in altre zone del vasto perimetro. Concludo dicendo che è una vis-attrattiva e non un ripiego, visto che ci sarà la possibilità di ospitare atleti, tifosi e dirigenti provenienti da tutta la penisola. Inutili e inopportune polemiche o strumentalizzazioni».

A palazzo Mosti ritengono che la struttura di via Mustilli sarà un centro sportivo agonistico di moderna generazione, con spogliatoi confortevoli grazie all'utilizzo dell'edificio esistente che è in corso di ristrutturazione totale e che oltre ai servizi igienici avrà anche altri locali che saranno destinati proprio all'attività ricreativa. Il cronoprogramma dei lavori che sono stati affidati all'impresa sannita R.M. Costruzioni srl procede secondo previsioni ed anche se la rendicontazione prevede la consegna entro la fine di dicembre, gli addetti sono fiduciosi nella consegna in anticipo, tra fine ottobre o al massimo nella prima decade di novembre di quest'anno.

«Il progetto originario dice il dirigente ufficio Pics Antonio Iadicicco come noto prevedeva che accanto all'edificio esistente venisse realizzato un ampliamento per una sala per attività sociali, con la pista che prima poteva essere utilizzata solo per svolgere sport ricreativo. Con la variante, invece, si potrà fare anche agonismo. Attualmente in tutta la provincia c'è solo l'impianto per il pattinaggio artistico di S. Giorgio del Sannio. La giunta ha soddisfatto in questo modo la richiesta di una nutrita fetta di sportivi, visto anche che questo sport era il fiore all'occhiello del Comune quando si svolgeva l'attività a piazza Risorgimento fino agli anni 90. Non è una diminutio ed inoltre ci sarà anche la novità della creazione di un secondo accesso. Oltre a quello di via Mustilli, ce ne sarà un altro tra via Schipa e via Pertini. Infine il pattinodromo sarà dotato di un impianto di illuminazione idoneo anche per gare in notturna».

Il progetto sul secondo edificio, inoltre, potrebbe essere sempre possibile nei prossimi mesi. Lo stesso De Pierro ufficializza l'ipotesi. «Benevento ha avuto un premio di 4milioni di euro in più destinati dalla Regione Campania perché siamo tra le poche città in Campania e addirittura in Italia al passo con i Pics».