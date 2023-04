Paupisi, al via i riti per la settimana santa

Anche la parrocchia di Paupisi è pronta a celebrare la settimana «di Passione». L’amministratore parrocchiale, don Antonio Fragnito, nella Domenica delle Palme ha benedetto i ramoscelli d'ulivo in piazza don Tommaso Boscaino, con una grande partecipazione di fedeli della comunità, per poi spostarsi in chiesa per la celebrazione della messa e la lettura del «Passio» in cui è narrata la passione di Gesù. Inoltre, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Bosco, i riti saranno officiati da don Antonio insieme a don Emanuele e don Gerarld.

Giovedì 6, alle 19, sono in programma l'accoglienza degli oli santi, la celebrazione della messa nella «cena del Signore» con il rito della lavanda dei piedi e l’adorazione al Santissimo Sacramento all’altare della reposizione (sepolcro). Venerdì santo, invece, alle 19, ci sarà l’azione liturigica, l’adorazione della santa Croce e a seguire la processione per le strade del paese di Cristo morto con la Vergine addolorata animata dai vari gruppi parrocchiali e volontari. Durante la processione sarà commemorata la passione e morte di Gesù con la Via Crucis e saranno riproposti i canti tradizionali. Sabato 8 ci saranno diversi sacerdoti a disposizione per le confessioni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Infine alle 23.30 ci sarà la tradizionale veglia pasquale. Nel giorno di Pasqua, le sante messe saranno celebrate alle 10.30 e alle 19.

«La Quaresima – spiega don Antonio Fragnito – è stato un tempo forte che ci ha fatto guardare dentro riscoprendo la bellezza di sentirsi parte di una famiglia, quella di Dio. Invito tutta la comunità a partecipare alle liturgie della Settimana Santa, che è la più importante settimana dell’anno liturigico e che costituisce il rinnovarsi della fede e dell’intima partecipazione alla passione di Cristo. Possano tutti ricevere la benedizione di Dio e vivere questi giorni chiedendo a Cristo morto e risorto pace e serenità».