«Festa dell'emigrante», finale con Caiazzo

Dopo le celebrazioni religiose per Sant’Antonio di Padova, patrono di Paupisi, è giunto il momento dei festeggiamenti civili e, in contemporanea, della seconda edizione della «Festa dell’emigrante».Comune di Paupisi, Parrocchia Santa Maria del Bosco e Pro Loco hanno stilato insieme il programma delle due manifestazioni che si terranno sabato 17 e domenica 18 giugno. Sabato alle 19 la “Messa Internazionale dell’emigrante”; a seguire nella chiesa Santa Maria del Bosco si esibiranno il coro “Papisius” e il quartetto vocale “Vocum Concordia” accompagnati dal quartetto ad archi e diretti dal Maestro Gilda Pennucci Molinaro. Poi serata danzate con Rochitos e la sua fisarmonica in Largo De Marco.

Domenica 18 giugno, alle 22 sempre in Largo De Marco il concerto «Antonello Cuono canta Venditti» con gli Engage e alle 23 gran finale con lo spettacolo di Paolo Caiazzo.

Al termine di quello che sarà il primo appuntamento estivo dell'Estate Paupisana ci sarà lo spettacolo di fuochi pirotecnici della ditta Piromagia che colorerà di magia il paese e il paesaggio circostante. Durante le due serate sarà allestito uno stand gastronomico con prodotti tipici locali e vino.