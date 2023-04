Paupisi valorizza il territorio: alla Pro loco il premio «Bianco Tanagro»

Dopo il riconoscimento nazionale di «Sagra di qualità» conferito alla «Sagra del cecatiello», la Pro Loco di Paupisi riceverà il prossimo 30 aprile ad Auletta, provincia di Salerno, in occasione dell’undicesima edizione del Festival del Carciofo Bianco (in programma il 29 e 30 aprile e il primo maggio), il premio «Bianco Tanagro» per l’impegno profuso nella valorizzazione del territorio.

«Con quest’ ulteriore riconoscimento – afferma Dario Orsillo, presidente della Pro loco -, Paupisi celebra il lavoro costante dei componenti del direttivo e di tutti i volontari che, con dedizione, hanno saputo portare prestigio al nostro piccolo paese negli ultimi anni con iniziative di carattere sociale. È stato decusi dunque di premiare la nostra Pro loco, attiva dal 1973, per la sua capacità nell’organizzazione di eventi di grande richiamo, di valore culturale e capacità di promozione del territorio in chiave turistica». Orsillo, in una nota, rilancia anche gli altri due riconoscimenti maturati quest'anno: «Un attestato di benemerenza dall’Ente Parco Taburno Camposauro, consegnato nella sede della Provincia di Benevento lo scorso 22 gennaio, e il marchio di “Sagra di Qualità” presso il Senato, a Roma, poche settimane fa».

«Ringrazio ancora una volta il comitato provinciale, nella persona del presidente Renzo Mazzeo, per la candidatura della nostra Pro loco - aggiunge il presidente - e la Pro loco di Auletta, i miei collaboratori, la mia famiglia e tutti i volontari per lo straordinario lavoro di squadra, per l’impegno profuso e la competenza con cui tutti a vario titolo hanno reso possibile eventi di grandissimo richiamo e rendendo noto il nome di Paupisi non solo in provincia di Benevento ma superando i confini regionali».