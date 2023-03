Paura per la scossa, scuole chiuse in Sannio

Notte di apprensione nel Sannio dopo la scossa di terremoto con magnitudo 4.6 registrata in Molise. La terra ha tremato alle 23.52 a pochi chilometri da Montagano in provincia di Campobasso. La scossa è stata avvertita anche in gran parte del Sannio dove le persone sono scese in strada e della Campania ma anche in Abruzzo e Puglia.

Terremoto oggi a Campobasso, scuole chiuse e paura. L'esperto: «Situazione delicata, non escluse ulteriori scosse». Qualcuno ha dormito in auto

Più distintamente la scossa è stata avvertita in diversi comuni del Tammaro - non lontanissimi dall’epicentro - con i sindaci di Casalduni e Morcone che hanno chiuso in via precauzionale le scuole per le verifiche del caso. Istituti scolastici chiusi anche in Valle Telesina e precisamente a Solopaca, per consentire di valutare eventuali danni che però al momento non sono stati registrati.

A Benevento il sindaco Clemente Mastella ha avviato le procedure per la ricognizione di eventuali criticità. «Ho mandato i tecnici nelle scuole - ha detto - per verificare eventuali danni a seguito della scossa di stanotte. L’imprevedibilità del terremoto esiste ma dove possiamo prevenire lo facciamo».