Pd all'attacco: «Mastella è nervoso il movimento non trova interlocutori»

«Se il Pd vuole allargarsi noi ascolteremo, altrimenti andremo avanti da soli senza nessun problema. Io ho lanciato l'appello, chi accetta bene, altrimenti me ne frego. Queste le parole, dal tono un po' squadrista, con cui Mastella ha chiuso la riunione della sua organizzazione locale ad Avellino. Molto nervoso il sindaco perché avverte che per lui le porte dei due schieramenti nazionali, in vista delle politiche del 2023, sono sempre più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati