Botta e risposta tra il candidato alle Europee Piernicola Pedicini e Palazzo Mosti. L'oggetto dell'attacco da parte dell'europarlamentare uscente è una presunta mancata autorizzazione concessa dal Comune per l'evento di chiusura della sua campagna elettorale. Ma dall'ufficio informazione istituzionale di via Annunziata rispondono: «Nulla osta rilasciato».

APPROFONDIMENTI Benevento, elezioni vs decoro: volantini invadono Corso Dante Crippa (Lega): «Con Barone per rilanciare il Sannio» Benevento, Gelimini, obiettivo 5%: «Il nostro percorso avanti dopo il voto»

LE SCINTILLE

«Nel tentativo di zittire le uniche voci che in tutto il territorio del Sannio osano mettersi contro il sistema Mastella - attacca a gamba tesa Pedicini -, il Comune di Benevento ha messo in campo una squallida strategia per impedire alla lista “Pace Terra Dignità” l’evento di chiusura della campagna elettorale in piazza San Modesto, previsto per la sera di venerdì. Dopo aver dapprima indicato la piazza come uno degli spazi individuati per i comizi elettorali, gli uffici comunali hanno successivamente provato a negarceli adducendo come giustificazione la concomitanza con le iniziative per la festa patronale». Secondo Pedicini, si è arrivati «addirittura a scaricare le responsabilità sul parroco, che nulla ha a che vedere con le strategie politiche dei coniugi Mastella e dei funzionari a loro asserviti, il cui unico fine è quello di impedire la diffusione del libero pensiero in un territorio che credono sia di loro esclusiva proprietà. Benevento - conclude - non è feudo dei Mastella. In quella piazza ci saranno i nostri attivisti a fare volantinaggio, ci sarà la nostra gente e ci saranno tutti coloro che da sempre si impegnano contro chi, invece, lavora per l’esclusivo interesse proprio».

A rispondergli, attraverso una nota, è stato l'ufficio informazione istituzionale di Palazzo Mosti: «Occorre precisare che il Comune di Benevento, ufficio Attività produttive, non ha ritenuto operare alcuna “squallida strategia” per impedire alla lista “Pace Terra Dignità” l'evento di chiusura della campagna elettorale in piazza San Modesto. In realtà, il funzionario responsabile del procedimento ha ritenuto, opportunamente, di informare per le vie brevi il richiedente comitato elettorale della concomitanza della manifestazione con i festeggiamenti in onore del Corpus Domini previsti nella medesima area. Alcun diniego - precisano ancora dal Comune - è stato opposto se non l'opportunità di concordare con il parroco le modalità di fruizione degli spazi. Non vi è stata alcuna ingerenza da parte del sindaco. Per quanto di competenza, è stato espresso nulla osta formale al comitato elettorale per la realizzazione dell'evento richiedendo, contestualmente, al parroco di interrompere le attività previste nell'ambito dei festeggiamenti dalle 17,ì.30 alle 19.30».

LE TAPPE

Intanto Sandra Mastella, candidata con la lista «Stati Uniti d'Europa», sta continuando il tour che si concluderà con la chiusura a Napoli. Dalla propria pagina Facebook, il marito e sindaco di Benevento lancia un appello a tutti i democristiani: «Sandra Mastella - scrive - è democristiana vera, che con me ha vissuto quella splendida stagione storica fatta di ascolto delle persone, di stile mite, di interesse vero per la comunità, a partire da quella locale. A costoro chiedo un impegno generoso nell'ultimo miglio di questa campagna elettorale. Viva la nostra storica Democrazia Cristiana». Luigi Barone, infine, candidato con la Lega, sarà a Morcone per un aperitivo elettorale con Federico Freni, sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze e altri militanti di partito.