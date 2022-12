Pensionato trovato morto in casa, l'allarme partito dai vicini

BENEVENTO - Di lui, un pensionato della cittadina termale, si erano perse notizie già da qualche giorno. Circostanze che avevano destato le preoccupazioni dei vicini all’interno di un condominio in viale Minieri a Telese Terme, nel cuore dell’abitato. Da lì, dunque, l’allarme e l’intervento consequenziale degli agenti del commissariato di polizia per l’ingresso nell’abitazione dove l’uomo, che viveva da solo, era riverso a terra senza vita a causa, con tutta probabilità, di un malore. Inutile l’intervento dei sanitari del 118. I poliziotti hanno eseguito i rilievi del caso nell’attesa dell’arrivo del medico legale per la vissuta esterna sulla salma.