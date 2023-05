Per la realizzazione del Cubo, Unisannio incassa la polizza dall'assicurazione

Lavori di realizzazione della struttura “Cubo” Unisannio in via dei Mulini, respinto dal Tribunale di Benevento il ricorso presentato dalle Generali, via libera alla restituzione della polizza da 122mila euro in favore dell’Ateneo sannita. Una vicenda legata al fallimento dell’impresa Lungarini, originaria aggiudicataria dei lavori da 4 milioni di euro, da cui erano derivate una serie di ripercussioni sia in termini di tempistica che per i lamentati vizi e difetti dell’opera. Inevitabile il contenzioso, con l’Unisannio che, assistita dagli avvocati Alfredo Contieri, Paola Majello e Bruno Mercurio, dovendo recuperare delle somme si è attivata con un decreto ingiuntivo per incassare la polizza a suo tempo rilasciata dalle Generali. Che si è opposta, innescando un contenzioso ora definito dal Tribunale di Benevento: per il momento l’Unisannio incassa la somma, nell’attesa di quello che sarà l’esito del probabile giudizio di appello.