Elezioni, Perifano è il primo sfidante di Mastella

BENEVENTO - Clemente Mastella ha il suo primo antagonista. Luigi Diego Perifano è da ieri ufficialmente il candidato sindaco dell’area di centrosinistra. «Ringrazio la coalizione Alternativa per Benevento per l’invito che mi è stato rivolto - le prime parole di Perifano - Per me è un grande onore e anche una grande responsabilità. Mi riprometto di incontrare a brevissimo tutte le componenti dell’alleanza per avviare nel migliore dei modi il confronto con la città. I primi passi di un lungo cammino sono quelli decisivi per costruire, nella trasparenza del metodo e nella condivisione degli obiettivi, una proposta di governo all’altezza delle aspettative dei beneventani». A incoronarlo, come previsto, dieci tra forze politiche e associazioni. Pochissime le prime, in realtà, perché il documento scaturito dall’assemblea dell’Italiano porta le firme soltanto di Partito democratico, Articolo 1 e Centro democratico. Le altre sette adesioni arrivano da espressioni del civismo variamente inteso: Benevento futuro, Città aperta, Patto Civico, Cittadini in comune, I Riformisti, Civic@, I Moderati.