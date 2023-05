Perseguitata ed aggredita dall'ex, divieto di avvicinamento per un 29enne

Non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

Destinatario della misura cautelare un 29enne residente nella immediata periferia di Benevento accusato di atti persecutori aggravati, sequestro di persona e tentata violenza privata nei confronti di una 27enne.

Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Benevento diretta dal procuratore Aldo Policastro e condotte dai carabinieri, erano state avviate un paio di mesi fa a seguito della denuncia della donna. Lui non aveva accettato la fine della loro relazione, dalla quale erano nate due bambine, e da quel momento in poi aveva cominciato ad intimidirla con reiterati messaggi e ad aggredirla fisicamente e psicologicamente. Accusava lei di essere una cattiva madre e minacciava di avere tolte le figlie.

In alcuni casi l'aveva anche seguita e pedinata. In un'occasione, poi, l'aveva rinchiusa in casa per due ore dopo averla convinta a salire sulla sua auto con un pretesto. Da qui, in seguito alle indagini, la decisione del gip del tribunale di Benevento di emettere la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.