Sabato 17 Agosto 2019, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha risposto via social ai cittadini che si sono lamentati del piano antismog e delle conseguenti chiusure al traffico. A loro ha chiesto di pensare alla salute di bambini e anziani. «A quanti si lamentano delle chiusure al traffico consiglio un articolo sul Corriere della Sera di oggi - scrive - Un terzo dei nostri bambini soffre di asma bronchiale provocato dalle polveri sottili. La malattia diventa cronica e anche se oggi è in larga misura curabile, sottopone a stressanti cure farmacologiche. Perciò chi alza la voce contro le mie misure che sono, lo so, ancora un palliativo, pensasse ai bambini. Degli anziani ho detto altre volte: molti muoiono prima del tempo proprio per queste polveri che minano i polmoni. Buon fine estate a tutti».