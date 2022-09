Piano di Corte, interventi al rush finale Pasquariello: «Riaprirà per fine anno»

A piazza Piano di Corte dopo una primavera costellata da ritrovamenti archeologici che hanno portato a effettuare saggi e ulteriori sondaggi, oltre che a stilare varianti progettuali, stanno procedendo a ritmo spedito e potrebbero concludersi entro fine anno i lavori relativi al progetto per il recupero e la riqualificazione della pubblica illuminazione della piazza e di tutte le aree limitrofe. «La Corte ritrovata» è finanziata per 700mila euro dall'Ue attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, con importo contrattuale di 471.365,65 euro edaffidamento alla ditta Edil Tre Torri di Torrecuso.



Il cantiere è stato aperto lo scorso 21 febbraio e non sono mancate polemiche e proteste da parte di residenti ed operatori commerciali a causa delle difficoltà legati al parcheggio e alla circolazione che naturalmente sono limitati. In questi ultimi giorni, tra l'altro nella piazza non si circola affatto essendo in corso la rimozione dei basoli anche per la terza ed ultima parte dell'area, mentre nelle altre due si sta provvedendo alla cementificazione ed alla sistemazione della pavimentazione.



«L'impresa sta accelerando dice l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello anche in virtù delle nostre sollecitazioni e del continuo monitoraggio che stiamo facendo attraverso i nostri tecnici. Anche nelle settimane a cavallo di ferragosto gli operai hanno proseguito senza alcuna sosta i lavori. Posso rassicurare gli operatori commerciali e i residenti: a breve la piazza sarà perfettamente e pienamente funzionale con il nuovo look e che ne accrescerà l'appeal con inevitabili vantaggi. Ribadisco che il blocco momentaneo del cantiere e i rallentamenti tra marzo e giugno sono stati legati a importanti rinvenimenti archeologici per cui la Soprintendenza ha giustamente fatto accertamenti e imposto delle prescrizioni, circostanze che tra l'altro sono state riportate con dovizia di particolari. Soltanto dopo la conclusione dei lavori legati alla parte dell'impiantistica ci sarà, come previsto, una integrazione con la creazione di cinque spazi museali in modo da poter consentire a turisti e cittadini di poter ammirare i cinque reperti di epoche diverse (romana e longobarda) e che nelle scorse settimane sono stati oggetto di vari studi ed approfondimenti da parte degli esperti per cercare di ricostruire la storia della piazza o nuovi particolari».



Il dirigente della Soprintendenza Simone Foresta, responsabile per Benevento e provincia, conferma che la fase dei sondaggi è definitivamente conclusa. «A piazza Piano di Corte i lavori stanno proseguendo senza la presenza di nostri incaricati - puntualizza - considerando che l'impresa sta operando senza scavi, ma soltanto con interventi limitati alla sostituzione della pavimentazione per l'ultima zona dell'area. Al contrario per la prima parte dove sono stati rinvenuti reperti datati, la copertura degli stessi è solo a carattere provvisorio, per poterli preservare, visto che poi sarà attuato il progetto per la musealizzazione come convenuto nelle scorse settimane con il Comune». L'esigenza di rendere l'area totalmente agibile ha avuto il sopravvento rispetto alle ricerche sulle quali puntavano tanti appassionati e studiosi di storia del capoluogo.