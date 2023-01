Piazza Piano di Corte di nuovo tema di scontro tra residenti e istituzioni. Stavolta, però, non per problemi legati alla movida ma alla circolazione veicolare. L'allarme arriva dal presidente del Comitato centro storico Luigi Marino dopo l'attivazione dei nuovi lampioni, in attesa che l'opera La Corte ritrovata, finanziata per 700mila euro attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, venga completata con l'installazione degli elementi di arredo urbano.

«I paletti della luce spiega il presidente non hanno incontrato il favore dei residenti. Temiamo, infatti, che vi sia un concreto rischio che, per come sono stati posti a delimitare le zone degli esercenti, i mezzi di soccorso non riescano a transitare». Come previsto dal progetto originario, il Comune ha provveduto a destinare degli stalli di sosta per i residenti organizzandoli in modo che possano convivere con gli esercizi commerciali. «A noi dispiace prosegue che ogni volta dobbiamo sottolineare come non vi sia risposta né da parte del Comune né da parte della Sovrintendenza. Ma le regole per la buffer zone sembrano valere solo per i residenti».



Un cantiere che ha attraversato un iter sofferto per via degli scavi e dei ritrovamenti archeologici che comunque resteranno a disposizione per eventuali interventi poiché è stata apposta una pavimentazione a secco. «Ogni volta che si mette mano a spazi urbani in cui si rispecchiano storia e tradizione della città, occorrerebbe un dibattito pubblico partecipato e qualificato» dice il consigliere di minoranza Luigi Diego Perifano. Decisamente più drastico Gennaro Del Piano, regista e residente nello storico slargo nel cuore della città. «La selva di paletti - dice - sembra una recinzione da galera. Quello spazio è stato ristretto a 20 auto e serve tutta l'area circostante. Esigenze quotidiane, mobilità di anziani e malati hanno fatto già spopolare il quartiere. Va da sé che sarà già un terno al lotto trovare uno spazio libero. In realtà la piazza è stata ridisegnata in favore dei locali esistenti e l'abbondanza di paletti piantati nei basoli lo lascia palesemente comprendere. Allo stato neanche i mezzi di servizio e di soccorso possono accostarsi ai portoni. Cosa debbono fare i residenti? Abbandonare le proprie abitazioni?». Tutto ciò in attesa che venga attivata la Ztl, si proceda alla verifica dei permessi rilasciati sino ad ora e vengano creati ulteriori parcheggi in aree limitrofe al centro storico al fine di procedere alla completa pedonalizzazione di una delle piazze storicamente più importanti e significative, così come avviene nelle principali città d'arte.



«Posso rassicurare i residenti che il nuovo look della piazza accrescerà l'appeal della zona e sarà perfettamente e pienamente funzionale anche per i mezzi di soccorso» replica l'assessore ai lavori pubblici, Mario Pasquariello. Dopo la conclusione dei lavori, sarà attuata la fase tre del progetto per la musealizzazione dell'area. «Dopo la conclusione dei lavori conclude l'assessore - ci sarà, come previsto, una integrazione con la creazione di cinque spazi museali in modo da poter consentire a turisti e cittadini di poter ammirare i cinque reperti di epoche diverse, romana e longobarda, e che nelle scorse settimane sono stati oggetto di vari studi ed approfondimenti da parte degli esperti per cercare di ricostruire la storia della piazza o nuovi particolari».