Luci su piazza Cardinal Pacca. Il sindaco Clemente Mastella, accompagnato dall’amministrazione e dallo staff tecnico comunale al gran completo, ha inaugurato ieri sera l’opera più discussa dei Pics. Un taglio del nastro che ha voluto simbolicamente spezzare anche la valanga di polemiche che accompagna fin dagli esordi il progetto «Front office turistico: riqualificazione di un’area attrezzata per infopoint e accoglienza turistica in piazza Cardinal Pacca».

APPROFONDIMENTI Benevento, svolta piazza Pacca: recuperate le mura romane Benevento, infopoint alle battute finali: per la gestione in pole la Proloco Benevento, rebus bus turistici: c’è l’ipotesi fermata alla Rocca dei Rettori

Presentazione che è andata oltre l’intervento previsto da progetto, in larga parte rimodulato a seguito dei ritrovamenti archeologici riemersi dal sottosuolo. Sotto i riflettori ieri sera, oltre alla piccola struttura per informazioni turistiche, anche la suggestiva illuminazione della cinta muraria della piazza, di epoca medievale, e il complesso ex monastero di San Pietro delle Monache, edificato probabilmente dai longobardi sui copiosi resti delle terme romane, fin qui nascosto alla vista da un muro e da una selva inestricabile. Pezzi di storia come soltanto Benevento sa regalare ad ogni angolo. Decisamente coevo, invece, il manto bituminoso steso alla vigilia dell’appuntamento su tutta la piazza, che resterà in larga parte un parcheggio per auto, per la felicità di residenti e attività commerciali. Interventi, questi ultimi, realizzati grazie a fondi extra (200mila euro) attinti al bilancio comunale, non rientranti nel finanziamento Pics da un milione. In prospettiva, l’amministrazione punta anche alla riqualificazione del collegamento tra piazza Pacca e il Teatro Romano attraverso l’unico varco oggi esistente nelle mura medievali. Un’iniziativa che si annuncia davvero promettente per la valorizzazione turistica dell’area.

GLI INTERVENTI

Un deciso restyling rivendicato con marcato orgoglio dal primo cittadino, palesemente votato a sconfessare le dure critiche ricevute sul punto: «A piazza Cardinal Pacca - ha dichiarato Clemente Mastella - non c’era nulla, oggi c’è un luogo completamente riqualificato. Nasce un luogo che dà un taglio netto con un passato che era solo incuria, rifiuti e null’altro. Abbiamo costantemente dialogato con la Soprintendenza, con loro sono stati concertati tutti i passaggi: nessuno aveva mai pronunciato una parola fino a che non è arrivato questo progetto sui reperti. Poi abbiamo scoperto esperti improbabili di archeologia. La verità è che, ad ora, non ci sono riscontri oggettivi, scientifici su ritrovamenti archeologici di rilievo. La verità è che questa piazza rinasce oggi: con l’infopoint per i visitatori, uno spazio verde estremamente gradevole, l’illuminazione delle mura antiche, l’asfalto completamente rifatto. Ancora una volta dove c’era buio, abbiamo portato la luce. Restano anche 70 posti per il parcheggio. Siamo sicuri che la città è con noi, in quest’ulteriore opera di riqualificazione urbana che rimedia a guai e inefficienze del passato. Continuiamo a costruire un puzzle di emozioni, bellezza e concretezza». Gli ha fatto eco il vice e delegato ai Pics Francesco De Pierro: «Le sedimentazioni della storia, la forza della luce e la scommessa sull'accoglienza turistica: la città riabbraccia piazza Cardinale Pacca. E la ritrova riqualificata, con una nuova funzione urbana, con un look rinnovato e con uno splendido effetto illuminotecnico che per la prima volta valorizza un piccolo tesoro come le vestigia antiche circostanti. Oggi piazza Pacca trova un ruolo strategico nella proposta di un'offerta turistica coordinata, è uno spazio con nuovo asfalto e più verde. I Pics continuano a dare luce e bellezza alla città. Lo scetticismo di alcuni, viene sconfitto: dai teatrini montati dagli archeologi della vigilia, oggi si passa a uno spettacolo di luce, verde e rifunzionalizzazione urbana. Basta dischi rotti, la musica è cambiata».

GLI STEP

Riferimenti più che evidenti alle contestazioni piovute sul progetto dall’opposizione, ma anche da significativi segmenti della società civile, promotrice di una petizione on line con oltre duemila adesioni. Nel mirino, la decisione dell’amministrazione di andare avanti con la realizzazione dell’infopoint malgrado il rinvenimento di diffuse testimonianze storiche. In particolare, resti di un pavimento mosaicato probabilmente appartenuto alle terme romane, sepolture e ambienti voltati di epoca medievale, blocchi di tufo riconducibili alla civiltà sannitica. Tutti rinterrati previa opportuna copertura con teli, sotto l’egida della Soprintendenza. In archivio è finita anche la versione iniziale del progetto Pics, che insieme all’infopoint prevedeva la realizzazione di uno stazionamento per bus turistici e la riqualificazione di un’area verde in corso Dante.