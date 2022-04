Piazza Piano di Corte a Benevento: un marmo antico rischia di bloccare i lavori

Il rinvenimento di un nuovo reperto archeologico che gli esperti definiscono di grande importanza, in piazza Piano di Corte, nel centro storico, potrebbe determinare la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere. L'impresa appaltatrice e il Comune, infatti, conosceranno solo in settimana le decisioni che adotterà la Soprintendenza per le province di Benevento e Caserta, immediatamente allertata e intervenuta con i propri tecnici...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati