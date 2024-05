Via agli incarichi tecnici per il cantiere di Piazza Risorgimento-area ex La Salle, che avrà inizio tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Il dirigente del settore Lavori pubblici Antonio Iadicicco ha formalizzato ieri le designazioni delle figure professionali che cureranno la realizzazione del maxi appalto da 5,5 milioni finanziato dal Programma Periferie. Un’opera particolarmente attesa che andrà a ridisegnare significativamente il centralissimo quadrante urbano, con la pedonalizzazione della piazza al posto dell’attuale stazionamento per auto, e la costruzione di un parcheggio multilivello nell’attuale terminal bus.

APPROFONDIMENTI Benevento, la protesta del Galilei-Vetrone: «Vogliamo restare a piazza Risorgimento» Pnrr, opere indifferibili nel Sannio: dimezzato il budget di pre-assegnazione Benevento, erbacce, topi, puzza: «Il nostro mercato ormai impraticabile»

GLI INCARICHI

È l’ingegnere beneventano Amedeo De Marco il prescelto per la direzione lavori. In applicazione del decreto 36/2023 (nuovo Codice degli appalti), al professionista è stato conferito affidamento diretto per un importo sotto soglia di 131.550 euro. Stessa procedura per il tecnico designato al coordinamento della sicurezza in corso d’opera, l’architetto Vincenzo Ranauro, beneventano, e per i componenti la commissione di collaudo tecnico-amministrativo e statico: l’ingegnere Umberto Pisapia di Cava dei Tirreni, l’architetto Pierluigi Petrone di Fragneto Monforte e l’architetto Orlando Di Marino di Roccapiemonte, nel salernitano.

LE DITTE

Gli uffici municipali hanno fatto partire ieri le istanze per il soccorso istruttorio all’indirizzo di 17 su 19 ditte partecipanti al bando per la realizzazione dei lavori. Agli operatori interessati è stato assegnato un termine di 7 giorni per fornire le integrazioni documentali necessarie alla prosecuzione del percorso di gara. Lacune che, comunque, per la maggior parte delle aziende riguardano mancanze emendabili, e pertanto non si dovrebbe registrare un restringimento del campo dei concorrenti che si sono fatti avanti anche da altre regioni. Si passerà quindi all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, per arrivare infine al disvelamento delle offerte economiche e alla individuazione della aggiudicataria provvisoria. Si seguirà il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, con preminenza all’offerta tecnica che vale 85 punti su 100. I restanti 15 punti verranno assegnati in base all’offerta tecnico-temporale. Bisognerà poi attendere 35 giorni per la pubblicazione che preluderà alla aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto. È presumibile, pertanto, che la fase esecutiva del cantiere partirà in piena estate, con due significativi riflessi immediati: la possibilità di allestire in piazza Risorgimento il luna park compreso nel programma civile della festività della Madonna delle Grazie, e l’allungamento dei tempi per la individuazione della soluzione alternativa per il terminal dei bus extraurbani, delineata ma non ancora ufficializzata. Ad oggi, il termine per la conclusione dei lavori assegnato dalla presidenza del Consiglio dei ministri è fissato al 30 giugno 2025. In gara è andato il progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale lo scorso 8 settembre. Come ormai noto, lo schema prevede la realizzazione in piazza Risorgimento di uno spazio pedonale e per eventi, con eliminazione dell’esistente parcheggio a raso. Sui lati che fronteggiano viale Mellusi e via Nicola da Monteforte sarà realizzato un porticato con un filare di pilastri. Al centro della nuova agorà, pavimentata con materiali lapidei di pregio, sorgerà una fontana con giochi d’acqua e di luci. Previsti elementi di arredo urbano e verde attrezzato. Per quanto riguarda l’area ex La Salle, via l’attuale terminal bus per fare posto a un progetto multipiano a due livelli con 181 posti auto e 18 per motocicli. Sarà realizzato anche un parcheggio a raso con priorità ai residenti del centro storico, aree a verde attrezzato e una struttura di accoglienza.