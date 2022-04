Picariello verso la maggioranza Eventi, Giordano unico candidato

Superdirettore artistico degli eventi cittadini, in corsa c'è solo Renato Giordano. A ufficializzare quanto anticipato ieri dal Mattino è la determina licenziata dal dirigente del servizio Cultura Gennaro Santamaria. Unica la candidatura pervenuta entro la scadenza fissata per le ore 12 di lunedì. È quella, sicuramente non sorprendente, dell'autore e regista teatrale che ha firmato le ultime edizioni dello storico festival cittadino. Un ruolo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati