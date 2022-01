Covid, picco di ricoveri e incubo cluster ora il rebus bambini

È ripresa ieri, seppure solo nelle ore del mattino, l'attività vaccinale negli hub del territorio che ha consentito la somministrazione di 1110 vaccini, tra prime e terze dosi. Oltre al centro vaccinale di via XXIV Maggio in città, dove non sono mancate l'affluenza e le file fin dalle prime ore del mattino così come in via Mascellaro per i tamponi, è rimasto aperto qualche centro vaccinale delle sedi distrettuali, oltre a essere stata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati