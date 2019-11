BENEVENTO - Al Palavetro di Pitrelcina è in programma il Premio internazionale “Padre Pio da Pietrelcina”.La manifestazione, giunta alla XIX edizione, avrà inizio domani, sabato, alle 18 e sarà condotta dalla giornalista della Rai Simona Rolandi e dallo showman Enzo Costanza. La manifestazione, come di consueto, viene organizzata dall’associazione Amici e Araldi di Padre Pio, che da sempre pone tra i suoi obiettivi la sensibilizzazione del territorio ad una cultura dell’accoglienza e della solidarietà verso i sofferenti, i poveri e gli emarginati. Il premio rende omaggio al Santo di Pietrelcina. Il premio è assegnato a personaggi illustri che hanno saputo eccellere nel mondo della cultura, dello sport, della politica, dello spettacolo; e ancora del mondo religioso, delle istituzioni civili e militari, della scienza, dell’arte, dell’imprenditoria e del volontariato.Ospite della serata sarà lo storico giornalista della Rai Tito Stagno. La cerimonia ricorderà Franco Zeffirelli, venuto a mancare lo scorso giugno. Lo stesso aveva ricevuto il premio Padre Pio. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Pietrelcina e della Regione Campania. Il premio Padre Pio è stato nel passato consegnato a personaggi illustri come: Antonio Zichichi, Franco Zeffirelli, Alberto Bevilacqua, Aurelio De Laurentiis, Francesco Alberoni, Giovanni Malagò, Enzo Biagi, Aldo Biscardi, Franco Di Mare, Luciano Rispoli, Lino Banfi, Elena Sofia Ricci, Maria Grazia Cucinotta, Roberto Murolo, Albano Carrisi, Orietta Berti e Amedeo Minghi. Ultimo aggiornamento: 20:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA