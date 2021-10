Torna il presepe vivente nel paese di san Pio

BENEVENTO - Il presepe vivente di Pietrelcina, da tutti conosciuto come il «Presepe di Padre Pio», quest’anno si farà dopo un anno di assenza. L’annuncio del comitato organizzatore è arrivsto ieri pomeriggio: «Dopo la pausa forzata a causa del Covid-19, l’associazione “Presepe vivente di Pietrelcina” in accordo con il Comune - è scritto in una nota - ha deciso di riaprire i battenti per il presepe vivente il 27,28 e 29 dicembre. Sarà un’edizione che vedrà importanti cambiamenti sia nel percorso, sia nelle modalità di ingresso dei visitatori; il tutto nel rispetto delle normative anti-Covid». Nei prossimi giorni si potranno conoscere maggiori dettagli per quel che riguarda le prenotazioni relative all’ingresso. Nelle serate del 27, 28 e 29 dicembre, quindi, Pietrelcina torna a essere per tutti la culla della natività e a richiamare turisti e fedeli di San Pio. La manifestazione, come sempre, avrà come location principale i luoghi dove è nato e cresciuto il piccolo Francesco Forgione, salito agli onori degli altari con il nome di San Pio da Pietrelcina, il santo con le stimmate.