A Pietrelcina stasera «Una voce per padre Pio», conduce la Venier

BENEVENTO - Stasera Mara Venier sarà la conduttrice della manifestazione “Una Voce Per Padre Pio”. L’evento, che si ripete ormai da diversi anni nel paese natale del santo, ritorna ad occupare la centralissima piazza Santissima Annunziata, dove è situata anche la chiesa di Santa Maria degli Angeli (che farà da sfondo al megapalco realizzato per l’occasione). Venier - dopo le fatiche di Domenica In – viene a Pietrelcina per condurre una trasmissione che è stata presentata da nomi importanti della Tv italiana, basti pensare a Pippo Baudo o a Massimo Giletti. Il programma sarà messo in onda sabato 25 e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’attore Beppe Fiorello e di numerosi musicisti: Riccardo Cocciante, Al Bano, Orietta Berti, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Shel Shapiro.