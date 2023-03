Eolico a Pietrelcina, dubbi del vescovo

Continua a suscitare preplessità l'ipotesi di impiantare un nuovo parco eolico nella terra di San Pio. Un tema che, nelle ultime ore, ha calamitato anche gli interventi del fronte ecclesiastico. L'arcivescovo metropolita di Benevento, Felice Accrocca, e il ministro provinciale dei frati minori cappuccini di Sant'Angelo e Padre

Pio, fra Francesco Dileo, hanno infatti manifestato forti perplessità sul progetto.

"Sollecitati da singoli fedeli e dalle comunità - dicono in una nota - abbiamo cercato innanzitutto di saperne di più sul parco eolico che dovrebbe impiantarsi nella terra natale di Francesco Forgione, noto al mondo come san Pio da Pietrelcina. Ci siamo quindi interrogati sull'opportunità stessa di tale intervento, trovando risposta nella parola del profeta: "Se la sentinella vede giungere la spada e non suona il corno e il popolo non è avvertito e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via per la sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d'Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia". Tale progetto - aggiungono - a nostro avviso genera forti perplessità, non solo perché non tiene conto di quelle che sono la vocazione e le potenzialità del comprensorio pietrelcinese,

ma anche perché avrebbe ricadute negative sul territorio stesso e sulla sua popolazione».