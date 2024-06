Pietrelcina, torna «Una voce per Padre Pio»: Venier pronta a presentare i «big»

A Pietrelcina è tutto pronto per l'evento musicale e culturale «Una voce per Padre Pio». Sarà registrato mercoledi 5 in piazza Santissima Annunziata e la serata andrà in onda su Rai1. A condulra, per la quarta volta consecutiva, sarà Mara Venier, la quale presenterà i numerosi artisti che faranno tappa nel paese natale si San Pio, per esibirsi sul grande palco realizzato al centro della cittadina. Nel mirino, la raccolta fondi a sostegno dei Paesi del terzo mondo, gestita interamente dalla onlus «Una Voce per Padre Pio», diretta da Enzo Palumbo, da sempre deus ex machina dell'iniziativa.

Tra gli artisti più attesi, nomi del calibro di Ermal Meta, Rita Pavone, Fausto Leali, Orietta Berti, Mario Biondi, Alessio Maninni, Raf e, come da tradizione, Al Bano, accompagnato dalla figlia Jasmine Carrisi. La voce narrante sarà quella dell'attore Raoul Bova. La serata andrà in onda mercoledì 3 luglio in prima serata su Rai1.