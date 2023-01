Dopo il successo e la ripartenza del Presepe vivente (8mila paganti, circa 10mila le presenze), a Pietrelcina è tempo di tracciare un bilancio annuale sul turismo. Il sindaco Salvatore Mazzone ha innanzitutto ringraziato «tutto il comitato e coloro che si sono prodigati per la buona riuscita dell'evento». Nel 2022, Pietrelcina ha assistito a un nuovo incremento sul fronte del turismo. Nel giorni festivi, le sue piazze e il suo centro storico sono state prese d'assalto dalla folla.

«Abbiamo avuto una netta ripresa dopo la pandemia. La promozione del territorio continua ad avvenire attraverso i grandi eventi come Una voce per Padre Pio, il teatro Campania Festival, il Jazz festival - ha aggiunto Mazzone -. Continueremo a lavorare su due capisaldi: implementazione dei servizi e diversificazione dell'offerta turistica-culturale. Quest'anno puntiamo, già da adesso, a presentare una programmazione annuale degli eventi e proveremo a farlo in collaborazione con gli organi sovracomunali». Uno sguardo anche al futuro, dopo l'incontro con la ministra Locatelli: «Lavoreremo anche sull'abbattimento delle barriere architettoniche, la digitalizzazione dei servizi offerti a cittadini e pellegrini». Mazzone, inoltre, ha anticipato che «a maggio finalmente inizierà lo Smart Mobility, in cui verrà ripensata la mobilità in entrata e uscita».