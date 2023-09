Pietrelcina, sos di Scocca: «Stop cani lasciati liberi dai proprietari nelle zone del jogging»

Con una nota diffusa anche sui social, il capogruppo della minoranza a Pietrelcina, Alessio Ermenegildo Scocca, dopo le segnalazioni si sofferma sul problema dei «cani lasciati liberi dai proprietari in zone frequentate da sportivi, runner e passanti»: «Dato che a Pietrelcina ormai tanti cittadini praticano attività sportiva all'aperto come corsa o camminata - scrive - credo sia arrivato il momento di risolvere il problema dei cani lasciati liberi, specie in località Piana Romana e dintorni. Ho ricevuto diverse segnalazioni e io stesso mi sono trovato in condizione di dovermi fermare perché rincorso da cani da guardia anche di media-grossa taglia, non randagi ma lasciati liberi dai rispettivi padroni, che uscendo dai cortili di casa inseguono passanti e runner. Ora, premesso che se si decide di avere cani si dovrebbe perlomeno averne cura, faccio notare che la norma prevede che i cani debbano essere custoditi nelle aree di proprietà recintate o condotti al guinzaglio, in caso contrario si incorre nel reato di omessa custodia di animali e il padrone è responsabile dei danni cagionati dall'animale».

Poi Scocca aggiunge: «Poiché penso che ormai si faccia difficoltà a camminare in alcune zone di campagna frequentate abitualmente da chi pratica sport o vuol fare una semplice passeggiata, ho segnalato più volte alla polizia municipale.Ma un vigile non può fare la guardia ai cani da guardia.

Sono i padroni a dovere badare agli animali come prevede la legge, per la sicurezza del cane e dei passanti. Quindi, da oggi in poi - conclude -, se dovesse accadere nuovamente, provvederò con opportuna diffida ai proprietari».