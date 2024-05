Al via domani, alle 17.30 a Pietrelcina, la seconda edizione della manifestazione «Una Luce per la Vita - fiaccolata per i malati oncologici». L'iniziativa è promossa da Carlo Iannace, primario della breast unit di Senologia dell'ospedale «Moscati» di Avellino, e organizzata da «The Power of Pink», con il patrocinio del Comune di Pietrelcina, della Provincia di Benevento, di Futuridea, della Lilt di Benevento e dell'associazione culturale «La via dei Conventi di Padre Pio». «Sarà un cammino bello ed esaltante in un luogo suggestivo e di riflessione, come lo è stato anche lo scorso anno - sottolinea Iannace -. Un pomeriggio ricco, con la celebrazione della santa messa in piazza Colesanti e con la passeggiata di preghiera lungo la via del Rosario che ci porterà a Piana Romana».

A suo avviso «Padre Pio ha testimoniato con la sua stessa vita e con le opere il rispetto e la venerazione verso l’ammalato. Si prodigò a realizzare la “Casa Sollievo della Sofferenza” che non doveva essere un ospedale come gli altri ma un luogo dove i malati si potessero sentire a proprio agio. Ecco perché Pietrelcina è il luogo giusto per questo evento di sensibilizzazione alla prevenzione e per dare un segnale di speranza e sensibilizzare sull'importanza del reinserimento dei malati oncologici nella società dopo l’esperienza della malattia».