Pietrelcina dice no alla realizzazione dell'impianto eolico da completarsi, in breve tempo, nella zona delle contrade "Difesa", "Barrata" e "Maitine" (Comune di Pesco). Parte dell'impianto sarebbe costruito anche nel territorio di Benevento. A dichiararsi contrari, dopo la presa di posizione da parte dei sindaci di Benevento Mastella e Mazzone di Pietrelcina, è anche Fra Fortunato Grottola, Guardiano della comunità dei Cappuccini del paese natale di San Pio.

APPROFONDIMENTI Zio Bernardo, 103 anni dalla guerra all'incontro con padre Pio Scardone e fuochi così: Pietrelcina saluta Sant'Antuono Gina Lollobrigida, morta la "Bersagliera" del cinema

Per il sacerdote, che nel passato è stato parroco della chiesa di Santa Maria degli Angeli, «il rispetto dei luoghi in cui è nato e cresciuto Padre Pio, deve essere totale. Come superiore del convento, in accordo con gli altri confratelli, ho provveduto a inviare una lettera alle istituzioni competenti, dove si evince "che una terra benedetta dal Signore, in cui è nato uno dei sacerdoti più amati e conosciuto del mondo, non possa essere deturpata da torri altissime. Di Pietrelcina diceva San Pio ricordo "Pietra su Pietra", non è accettabile e decoroso per i pellegrini, i quali si recano in questi luoghi ameni, trovarsi di fronte enormi pale che cambiano, inevitabilmente, la serenità trasmessa dal paesaggio che ha ospitato, per anni, il nostro confratello stimmatizzato».

Anche il presidente della Provincia, Lombardi, a conclusione dell'incontro con gli amministratori i cui territori rientrano nella zona degli autogeneratori del parco eolico nel Sannio, ha espresso contrarietà e preoccupazione per l'ennesimo insediamento di . «I numeri di questo parco - si legge nella nota della Rocca - per il quale è stata pubblicata la relativa istanza sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, sono eloquenti: se approvato il programma, osservano le istituzioni di Benevento, Pesco e Pietrelcina, oltre al consumo del suolo, si avrà un impatto negativo sull'ambiente e sugli insediamenti produttivi e soprattutto sul turismo religioso». Il sindaco di Pesco, Nicola Gentile e il vice, Michele Antonio, ha detto che le pale previsti nell'area Maitine, influirebbero negativamente sullo Zoo, che accoglie preziose biodiversità animali e vegetali.

Dello stesso parere di Fra Fortunato Grottola sono le associazioni che si adoperano nel volontariato. In particolare l'Azione Cattolica. «Non possiamo accettare ci spiega Valeria Crafa, presidente dell'Ac che degli sconosciuti arrivino in questa parte del Sannio, che fino ad oggi era rimasto uno dei pochi luoghi a non essere sovrastato da questi enormi oggetti, i quali violentano il paesaggio. A Pietrelcina già disturbavano quelle installate sul Fortore, visibili persino dalla piazza del paese, figuriamoci se si possa consentire uno scempio che deturpa una parte del nostro idilliaco paesaggio».



Il vicesindaco Nicolino Cardone, nel ribadire il totale rifiuto di far collocare le pale eoliche, fa proprie le parole del sindaco Mazzone e rilancia affinchè a Pietrelcina «nessuna torre sia fissata sia nel nostro Comune, che in quelli limitrofi». Walter Fierro, consigliere di maggioranza, non riesce a comprendere come mai non si sia agito in anticipo per bloccare il progetto sul nascere. «Pur rendendomi conto dell'enorme bisogno che abbiamo di fonti energetiche, non posso accettare che un impianto trovi una ubicazione in un paese che punta il suo sviluppo, sul turismo religioso e su quello ambientale. Infine dopo le istanze presentate dall'Amministrazione comunale e dai frati Cappuccini, tra oggi e domani, l'Archeoclub, consegnerà alle autorità competenti, una accurata relazione sul perché a Pietrelcina non possa sorgere un Parco eolico». Per Dario Faiella, presidente della Pro Loco, «siamo disposti a tutto pur di difendere la tipicità della nostra terra». E il leader di minoranza Alessio Scocca. «Condividiamo le azioni intraprese da Mazzone e ritengo che tutti i cittadini di Pietrelcina siano preoccupati dalla ricaduta negativa che provocherebbe un parco eolico sull'appeal turistico locale».