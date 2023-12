Torna la polemica sui pini di viale degli Atlantici. Un tema che si era imposto a lungo, fino al taglio di 26 conifere a ottobre dello scorso anno, al termine di una estenuante querelle tra Comune e alcune sigle associazionistiche. Dopo quasi un anno di silenzio, i comitati fanno risentire la loro voce per stigmatizzare la recente decisione di Palazzo Mosti di non candidare in Regione il duplice filare storico della zona alta ai fini dell'inserimento nell'elenco degli alberi monumentali della Campania.

Riconoscimento che invece è stato ottenuto, su segnalazione del Comune, da due splendidi alberi della Villa comunale, una sequoia e un leccio, e da una roverella dimorante in via Valfortore. Estromissione che, a detta dell'associazione «Città verde», fa rima con omissione: «Finalmente c'è un'amministrazione comunale che segnala tre alberi monumentali, piante che si uniscono ai quattordici dislocati in provincia già facenti parte dell'Elenco regionale - commenta il presidente Carmine De Gennaro - È la prima volta che capita in città, e va riconosciuto a quest'amministrazione. I tre alberi dichiarati finalmente monumentali sono davvero splendidi, e meritavano senz'altro il riconoscimento».

«Ma i pini del viale degli Atlantici - rimarcano dall'associazione - non hanno niente di meno perché sono unici per la loro disposizione in filari, e non solo. Quegli alberi rievocano un episodio storico ben preciso, insieme allo stesso viale. Molti di quei pini hanno quasi un secolo di vita, sono belli e maestosi, e hanno dimostrato una straordinaria capacità di resistere alle aggressioni dell'uomo, malgrado i mezzi a motore che passano ogni momento sulle radici, e nonostante l'attingimento dell'acqua piovana sia limitata dalla estrema ristrettezza delle tazze.

A differenza dei tre alberi premiati, bellissimi e meritevoli di candidatura, per i pinus pinea di viale degli Atlantici si assiste ancora una volta a una inspiegabile damnatio memoriae. Ma è necessario che l'opinione pubblica sappia che anche i circa 100 pini superstiti della zona alta hanno tutte le carte in regola per ambire al riconoscimento. E questo non perché lo pensi discrezionalmente la nostra associazione, ma semplicemente perché lo dice a chiare lettere la normativa. La legge 10/2013, all'articolo 7, nell'elencare le tipologie di piante classificabili come «alberi monumentali», indica espressamente «i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi quelli inseriti nei centri urbani», e gli alberi «che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentarie o delle tradizioni locali». È una norma che sembra scritta apposta per i filari di pini del viale degli Atlantici, piantati nel secolo scorso per commemorare la trasvolata atlantica di Italo Balbo del 1933.

«E infatti - aggiunge De Gennaro - sono piante tutelate dalla Soprintendenza che, non potendosi opporre alle perizie commissionate dal Comune sulla presunta pericolosità, ha comunque imposto la piantumazione di pinus pinea in sostituzione dei 26 abbattuti». Per «Città verde», dunque, il bilancio dell'operazione alberi monumentali è deludente: «È stata persa un'occasione d'oro per valorizzare un innegabile patrimonio di bellezza della città. C'è stata una colpevole e incomprensibile omissione nel non segnalare i filari di pini all'autorità regionale. Certo, ora in città abbiamo tre alberi classificati monumentali, e immancabilmente si farà festa con il taglio del nastro e i pasticcini. Ma si sarebbe potuta fare una festa anche più grande, cui avremmo volentieri partecipato, per l'ottenimento del riconoscimento che meritano anche i pini del viale. Figli, purtroppo, di un dio minore: dal taglio indiscriminato e ingiustificato di tutti, si è passati a più ragionevoli verifiche strumentali, anche se assai discutibili, quindi alle cure endoterapiche. E ad ogni refolo di vento, vengono additati come pericolo pubblico numero uno,