Più elettori che residenti. Una situazione singolare, che misura l'emigrazione e che si ripete ad ogni elezione, anche in provincia di Benevento. A Morcone, per esempio, ci sono 5.042 abitanti ma gli elettori sono in tutto 5.636 perché ai 3.890 che vivono in paese se ne aggiungono 1.746 residenti all'estero. Stesso discorso per Pontelandolfo, dove gli abitanti sono 2.288 ma ci sono 3.095 elettori, per l'incidenza dei 1.335 residenti all'estero. Qui, addirittura, potrebbe immaginarsi un consiglio comunale con 12 seggi anziché 10 perché a votare sono più di tremila persone. Quasi pareggio, infine, a San Lorenzo Maggiore: 2.165 abitanti e 2.150 elettori. Quest'anno rileva la curiosità del dato, ma il problema insorge laddove c'è una sola lista e dunque un solo candidato sindaco, caso non rarissimo.

La legge infatti prevede che nei Comuni con meno di 15mila abitanti la consultazione sia valida solo se la compagine ottiene almeno il 50% delle preferenze e ha votato almeno il 50% degli aventi diritto (il cosiddetto quorum). Altrimenti, le elezioni sono da considerarsi nulle. Una situazione peraltro che negli ultimi anni, complice l'astensionismo, si è cercato di limitare. La riduzione della soglia minima di votanti dal 50% al 40% e l'esclusione degli iscritti all'Aire dal totale degli elettori erano state introdotte temporaneamente per le elezioni comunali del 2021 dal secondo governo Conte, per l'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19. Per lo stesso motivo il governo Draghi aveva riproposto queste misure in occasione delle elezioni comunali del 2022.

L'ultimo decreto «Milleproroghe», approvato definitivamente dal Parlamento lo scorso 23 febbraio, ha prorogato le stesse misure anche per le elezioni comunali del 2023. C'è in più un disegno di legge appena approvato dal Senato e passato alla Camera, che va nella stessa direzione. Da ultimo, ieri il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale ha diramato una circolare nella quale si invitano i prefetti a porre particolare attenzione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti in cui è stata ammessa una sola lista. In particolare si richiama l'attenzione ad evitare che, in sede di diffusione dei risultati ufficiosi, possano verificarsi inesattezze nei calcoli del quorum di votanti, attese le delicate conseguenze.

Ma torniamo ai numeri sanniti. Secondo l'ultima rilevazione semestrale del ministero dell'Interno gli elettori residenti all'estero sono 976 a Montesarchio, 594 a San Salvatore Telesino, 416 a Ceppaloni, 546 a San Leucio del Sannio, 364 a Vitulano, 308 a Ponte, 410 a Frasso Telesino, 255 a Bucciano, 807 a Castelpagano, 172 ad Arpaise e 392 a San Lupo. Allargando il campo visuale ai Comuni sanniti, anche a quelli che non sono chiamati alle urne, troviamo in tutta la provincia 50.732 elettori residenti all'estero, che portano il numero totale a 272mila, poco meno della popolazione totale. Dove avviene il «sorpasso» è invece in Irpinia: gli iscritti all'Aire sono oltre 100mila, che fanno salire il numero degli elettori a 437mila, a fronte di una popolazione complessiva che sfiora quota 430mila. Numeri forti anche a Salerno (133mila), più contenuti a Napoli (132mila) e a Caserta (59mila).

Tornando nella nostra provincia, il numero più alto di iscritti all'Aire lo troviamo San Bartolomeo in Galdo: se ne contano 3.120, più che nello stesso capoluogo. A Benevento se ne contano infatti 2.698, in una graduatoria completata nelle prime posizioni da Colle Sannita (2.104), Castelvetere in Val Fortore (1.765), la già citata Morcone (1746), Cusano Mutri (1.584), Cerreto Sannita (1.555), Sant'Agata dei Goti (1.478), la già citata Pontelandolfo (1.335), Baselice (1.309), San Giorgio la Molara (1.157), Circello (1.147), San Marco dei Cavoti (994), Montesarchio (976) ed Apice (889).